王姓男子接獲假檢警詐騙老梗電話，女車手徒步領取王男面交的75萬。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

新興分局長戴台捷頒獎表揚和警方合作阻詐的銀行有功人員。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

全台疫情嚴峻，民眾宅在家，詐騙案也直線攀升！高雄1名劉姓婦人上月接獲詐騙集團佯裝是其親弟弟因要修祖厝急缺訂金的電話，劉婦信以為真，急奔郵局匯款175萬元，所幸被警方及時攔阻；1名薛姓婦人誤認自稱銀行理專來電，可小額投資賺大錢，險匯45萬；詐騙案層出不窮，根據新興分局警方統計，今年1至6月份，分局已成功攔阻26件「詐彈」案，阻詐金額達949萬5000多元。

高市1名王姓男子（61歲）6月4日接獲自稱中華電話女員工來電，指稱他電話遭盜用涉洗錢案，帳戶須交由檢警監管，詐騙老梗將王男騙得團團轉，捧著75萬元在光復二街一處巷弄面交女車手，王男家人得知後，翌日向警方報案。

警方調閱監視畫面，掌握女車手衣著特徵，循線交叉分析比對後，和女車手行經路線的前鎮分局合作追查，發現彭姓女車手（30歲）和共犯陳姓男子（29歲）以及車手集團的車手頭李姓女子（28歲），為躲避警方查緝，從台北搭車南下至台南住宿，並多次更換計程車，再徒步領取被害人面交款項，警方於6月23日先後逮捕彭女等3嫌，依詐欺罪嫌送辦。

雖王男被騙75萬元已無法追回，但根據新興分局統計資料顯示，今年1月至6月，警方仍成功阻詐26件，保住被害人共約949萬5000多元金額。

警方指出，1名張姓婦人（64歲）獨居新興區，前天上午在家中接獲1名親戚要求商借購屋頭期款電話，張婦信以為真，帶著194萬鉅額現金聽從對方指示，準備至銀行開戶將錢存入，所幸行員機警，通報警方，及時勸說張婦，保住她的老本。

此外，5月31日，1名66歲的劉姓婦人，接獲自稱是其親弟電話，對方聲稱要修繕裝潢祖厝，得先付訂金給包商，因錢不夠，先向劉婦周轉，劉婦誤認對方是弟弟，因此至郵局準備匯款175萬元，行員懷疑劉婦受騙，通知警方，警方趕抵後，先聯絡劉婦親弟弟求證，同時查證電話號碼，發現該支號碼早已被通報為詐騙號碼，劉婦才恍然大悟。

1名62歲薛姓家庭主婦6月21日在家中接獲一名自稱理財專員來電，對方表示要介紹她一支準備上市的股票，只要先投入小筆金額便能夠獲得翻倍獲利，薛婦聽信後，去銀行準備匯款45萬投資，行員機警報警，警方戳破投資詐騙伎倆，保住薛婦老本。

新興分局警方呼籲，詐騙集團手法花招百出，目的就是為了要騙取財物，民眾如接獲疑似詐騙電話，務必要「一聽、二掛、三查證」，勿輕易落入詐騙集團話術，否則辛苦賺來的錢進了騙子口袋，如有任何疑問皆可撥打165反詐騙諮詢專線或110尋求警方協助。