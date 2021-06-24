台東縣蘭嶼鄉客貨船停航2周，物資一到超市造成民眾瘋狂搶購。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣蘭嶼鄉客貨船停航2周，物資一到超市造成民眾瘋狂搶購。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

受到疫情及天候因素影響，台東蘭嶼已斷航14天，搭載民生物資的貨輪24日抵達蘭嶼，島上居民聽聞有物資上岸，蜂擁前往農會生鮮超市搶購，不少居民開心直呼：終於有肉吃了！

配合政府3級警戒防疫措施，離島蘭嶼交通客輪船自5月15日起紛紛停航，僅維持民生物資的貨輪運行，近2周以來，受到天候不佳影響，貨輪也停駛14天，島上超市物品貨架幾乎全空。

部分居民籃子裡一次採買4、5盒雞蛋，也有人一口氣買了10盒肉品，籃子「能裝多滿就多滿」，甚至有人裝滿了3個菜籃；會這樣搶購，是因為已是島上14天沒有物資進來了。

「等了很多天，才有肉可吃！」楊姓居民開心說，這次停航已久，不輸冬天東北季風，大約近半個月都沒有貨輪進來，最近都靠麵食、罐頭果腹，終於買到新鮮的肉品，回去可以大快朵頤了。

趁著24日天候佳，貨輪公司一早載滿民生物資開往蘭嶼，島上居民聽到物資抵達，紛紛前往農會生鮮超市搶買補貨，大家顧不得防疫社交距離，不到1個小時，肉品、蔬果、雞蛋等幾乎搶光光。

此外，林姓居民說明，蘭嶼夏季吹南風，風浪都不小，讓船隻都無法進港，加上疫情客輪又停駛，島上包括農會超市、便利超商都沒有東西可買，希望疫情盡快結束，恢復正常航班。

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