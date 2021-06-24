行政院紓困4.0精進方案今天出爐，確定取消一般住宅用戶6月夏季電價等。國民黨表示，樂見行政院從善如流，跟進國民黨先前提出的主張，但新方案中仍有許多不夠到位之處，整體而言，受惠人數仍不到全民的一半，未能全盤照顧因疫情導致生活困苦的民眾。

國民黨更進一步說，目前全國三級警戒已延長到7月中，未來情勢演變更難以預期，政院的作法顯得為德不卒；國民黨具體主張「今年夏季電價停止實施」，讓人民安心居家防疫。

行政院今通過紓困4.0精進方案，確定取消一般用戶6月夏季電價，預計紓困1000萬戶，減收14億元；商業服務業與農業用電戶，將視用電情形減免今年5月至12月電費，最高可減3成，預計75萬戶受惠，另也加碼勞工紓困貸款名額。

對此，國民黨指出，依據國發會的數據，上一波紓困方案惠及約1368萬人，紓困涵蓋率不到六成；這次紓困4.0，原本個人紓困730萬人次，涵蓋率僅約三成，若加上今天精進方案受惠人數108萬人次，總涵蓋率仍不到五成，與國民黨主張每人普發一萬元現金紓困相距甚遠，呼籲政院應盡速啟動下一階段的修正，加強紓困的及時與到位。

此外，勞動部統計，近期事業單位實施無薪假遽增，目前共有987家，高達1萬0229人放無薪假，政府對這些民眾的紓困方案亦付之闕如，亦期盼行政院應加大紓困的廣度，好好補破網。

針對勞工紓困貸款名額加碼至117萬人，國民黨質疑，去年疫情時勞工紓困貸款名額合計100萬人，今年這波疫情對勞工的衝擊遠較去年嚴重，政院卻未能記取去年的經驗與教訓，一開始提出50萬的勞工紓困貸款名額，僅為去年一半，在超過百萬民眾搶貸後，才又宣布加碼，過程荒腔走板，明顯行政怠惰，試問行政院的超前部署在哪？

國民黨說，黨先前主張應給予每位染疫死亡者家屬30萬慰助金、250萬元補償金；然而，政院今天僅拍版給予每位染疫死亡者家屬10萬元慰問金，亦屬聊備一格；因中央政府連串決策失當，當前已有近六百位人民枉死，政府卻未能真切檢討，連基本的補償都顯得敷衍，心態可議。

國民黨強調，此波疫情對全民都衝擊甚大，蔡政府擠牙膏式的紓困，不但內容「複製貼上」不用心，涵蓋面更明顯不足，且許多申請規定門檻繁複，讓民眾極為不便，都需要深切檢討。

國民黨表示，蔡政府既然不接受國民黨建議「普發現金一萬元」的主張，就請認真、迅速調整紓困方案，避免社會上諸多「紓困孤兒」遲遲等不到援助，遭到疫情與生活的兩面夾擊。