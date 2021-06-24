中央流行疫情指揮中心今(24)日表示，為精進台北農產運銷公司COVID-19群聚感染事件相關防疫作為，於昨(23)日晚間再次召開會議，與農委會、雙北市政府、雙北農產/果菜運銷公司進行專業溝通及討論「市場專案」各項細節，並於會中達成三點共識。

共識如下：

一、自6月24日零時起，雙北批發市場所有從業人員未持有陰性檢驗證明者不得進場，請雙北市協調警力於現場維持秩序；另亦設置快篩站至6月24日零時，提供尚未篩檢者快篩服務。

二、落實疫調、找出熱區：指揮中心將蒐集本案相關疫調資訊，並與雙北市政府、臺北農產運銷股份有限公司及新北市果菜運銷股份有限公司建立疫調資料交流機制，儘速釐清造成此波感染事件之問題及劃分疫情熱區，以利批發市場、零批市場及周遭傳統市場執行後續防疫因應作為。

三、考量多有跨縣市至雙北批發市場之工作者，為即時發覺潛在個案，有效阻斷傳播鏈，確診個案由居住地縣市進行精準疫調及接觸者匡列作業，其中職場接觸者匡列由職場所在縣市進行。另疾管署將成立平台協助各地方政府整合資訊，讓疫調更加完整。

指揮中心進一步說明，考量快篩或PCR檢驗陰性僅代表個案現階段不具病毒傳播力，雙北批發市場所有從業人員亦應持續落實動線分流、人員降載等相關防疫措施，減少傳播風險；另請臺北農產運銷股份有限公司、新北市果菜運銷股份有限公司針對從業人員進行健康監測，以及早掌握可能個案，並及時進行各項防治措施。

指揮中心強調，本專案結束後，將持續設置篩檢站三周，提供周邊攤商及社區民眾就近篩檢，達到社區清零目的。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，只要市場專案持續，檢驗就要持續，昨晚與雙北相關單位開過會，也專業上來檢討，尤其之前確診多的時候疫調做不完全，若要結束疫調亂象，就一定要落實，還沒檢驗的儘速檢驗，無論場內場外都能儘速採檢，

陳時中說，相關移動產生的關係不止北北基桃，甚至遠到南部的高雄等，都有關連性，如何疫調匡列做得完整，這樣整體疫情的控制才能更好；目前北農場內用系統式方式採檢，過一段時間也要更精進PCR採檢，至於場外需要將出現相關確診案例的區域、熱點、監測區域畫出來，若有擴大現象ㄝ就要以系統是方式處理。