台南市政府因應防疫，近日加強稽查移工宿舍，杜絕防疫破口，發現最常態違規的情形為未落實分流以及不同雇主移工混居同一樓層，清查發後，限期改善14處、78家事業單位，勞工局長王鑫基指出，限期未改善者，雇主及受委任仲介可各開罰6萬元以上、30萬元以下罰緩。

勞工局近期針對轄內所有移工宿舍加強稽查及防疫宣導並啟動複查，並於18日完成第一波全面查察任務，發現不同雇主移工混住為主要問題，要求雇主及受委託管理宿舍的仲介公司提供住宿名單或配置圖，確實掌握宿舍內移工所屬事業單位，23日也針對「混居的移工宿舍」及「營造業工地訪視」同時啟動查察。

王鑫基表示，移工混居的規定優先辦理複查，23日已複查20處、90家事業單位，最常態違規事項依舊為未落實分流，以及不同雇主移工混居於同一樓層，需限期改善14處、78家事業單位。他也呼籲，防疫不分國籍，事業單位應避免移工染疫後造成的營運受到重大衝擊損失，進而衍生更多的營運困難，仍應未雨綢繆儘快安排好移工住所避免混居。

此外，若事業單位有配置交通車接送移工上下班，仍須謹慎規劃相關防疫措施，使移工上下車仍需保持安全社交距離，於搭乘交通車需採取梅花座，並請事業單位再三叮嚀移工務必全程配戴口罩、勿群聚聊天，共同維護自己與他人的健康。

勞工局強調，將持續編製多國語言防疫宣導資訊，除於Line加強宣導外，亦於勞工局網站建置多國語言防疫宣導專區，供雇主、仲介、民眾下載運用，若雇主或市民有海報需求，可來電索取（06-2979935、06-6373463、06-2935237、06-6326546），將免費郵寄給民眾。