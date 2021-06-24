萊爾富今天下午3點 雙北2門市開賣羅氏家用快篩試劑 14:442021/06/24 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 萊爾富今15時開賣進口羅氏家用快篩試劑。（圖／萊爾富提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 萊爾富繼昨（23）日限量開賣泰博科技「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」國產家用快篩試劑後，今（24）日15時起於北市信北店、北縣重富店首批開賣進口家用快篩試劑「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，一盒5入，售價1800元，每店限量100盒，不拆售。 由於快篩試劑測試結果，可能出現偽陰性或偽陽性，仍需經認可實驗室所進行的「核酸檢測」作為診斷COVID-19感染的依據，有任何疑問，可至食藥署網站查詢相關資訊。 全聯雙北門市 開賣快篩試劑 小米手環6於7／1上市 首賣買一送一活動守護樂齡長輩 #家用快篩試劑 #萊爾富 #15時 #開賣 #進口 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 果粉快筆記 分析師預測新iPhone 9／14發表9／24開賣 11:482021/06/24 科技 劉至翰百歲人瑞奶奶接種AZ疫苗 曝施打後結果 13:532021/06/24 娛樂 未滿18歲！高雄2名16歲護專生自爆打AZ發燒 衛生局將開罰 11:362021/06/24 生活 828公投日喊延 中選會7月2日審議 04:102021/06/24 焦點要聞 北農疫情連環爆 北市議員：篩檢、收治、打疫苗都該北市做 13:352021/06/24 生活 新聞透視》慈濟捐疫苗 政府應火速開綠燈 04:102021/06/24 焦點要聞 居家快篩試劑開賣 藥師揭4要點：做錯恐影響結果 08:382021/06/24 生活 黃偉哲：＋0隨時翻盤 鼓勵民眾居家快篩 04:102021/06/24 地方新聞 東奧》中華奧會推一卡通紀念套組 25日上午11點開賣 13:552021/06/24 體育 陳時中稱太多民間單位採購疫苗引發困擾 政院緩頰：專注推動專案 13:322021/06/24 政治 變種病毒來勢洶洶 台灣微解封落空 三級警戒續延二周 04:102021/06/24 財經要聞 生活熱門新聞 中小學延後至9／1開學 教育部曝原因 南投縣1確診1陽性 皆台中工作的埔里鎮民 - 生活 桃園今＋7確診 足跡曝光僅龍潭三坑自行車道 - 生活 直播》新北增54例感染源曝光 北農9人、環南3人 - 生活 秘魯Lambda變種病毒來了？小黃司機確診 源頭是秘魯返台祖孫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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