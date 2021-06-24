萊爾富繼昨（23）日限量開賣泰博科技「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」國產家用快篩試劑後，今（24）日15時起於北市信北店、北縣重富店首批開賣進口家用快篩試劑「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，一盒5入，售價1800元，每店限量100盒，不拆售。

由於快篩試劑測試結果，可能出現偽陰性或偽陽性，仍需經認可實驗室所進行的「核酸檢測」作為診斷COVID-19感染的依據，有任何疑問，可至食藥署網站查詢相關資訊。