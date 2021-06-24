台中工安意外 工人12樓施工墜落頭部變形亡 14:172021/06/24 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中1名工人在一處興建中大樓，意外自12樓墜落身亡。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市北屯區今天中午驚傳一起工安意外！一名年約50歲徐生工人，在一棟興建中大樓的12樓牆外施工時，疑因重心不穩墜落地面，工地人員見狀趕急報警，但救護車到場時，徐男男子頭部變形明顯死亡，送醫急救後仍宣告不治，警方仍在釐清事故原因及責任歸屬。 新竹縣尖石鄉水蜜桃28日線上平台開賣 前100盒免運費 六輕外包商自費快篩延辦1天 共篩8801人全陰性 #牆外 #不穩 #12樓 #墜落 #重心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三級警戒再延長 王品20品牌外帶自取85折點數變現金 10:232021/06/24 生活 花蓮車站商場人氣持續低迷 台鐵降半租金相挺抗疫 15:352021/06/24 生活 果粉快筆記 分析師預測新iPhone 9／14發表9／24開賣 11:482021/06/24 科技 許淑華爆市場亂象！北農累計65人確診 環南市場25人染疫 16:012021/06/24 生活 2800名大班生體驗第一場畢業典禮 林右昌贈雙語繪本 12:342021/06/24 寶島 看穿柯市府隱匿北農疫情 黃子哲批：別步上陳時中後塵 07:572021/06/24 政治 同樣買BNT 慈濟500萬劑 政院表態不併案 04:102021/06/24 焦點要聞 房地合一2.0上路 會計師：留意新舊制差異 15:102021/06/24 財經 新成屋照著做！11道工序大揭密，打造省錢風格居 09:462021/06/24 居家生活 投資逾5億 羅東轉運站ROT＋OT招商 04:102021/06/23 地方新聞 饅頭加甜精、麵條加防腐劑 專家曝長期吃下去的嚴重下場 07:132021/06/24 健康 社會熱門新聞 嘉義大學眼科診所涉詐領1700多萬健保費 院長、醫師5人遭起訴 - 社會 女同事不愛穿內衣頻露點 他嘆不敢直視挨轟：看眼睛很難 - 社會 馬路蛇行遭罰1萬2吊照還辯一般超車 法官看5秒影片狂打臉 - 社會 長照悲劇！新竹孫殺87歲失智嬤 當地人：這家庭活在社會邊緣 - 社會 工地打樁機突倒塌壓扁路過豪華車 身家破億房產總裁當場亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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