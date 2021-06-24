台中市北屯區今天中午驚傳一起工安意外！一名年約50歲徐生工人，在一棟興建中大樓的12樓牆外施工時，疑因重心不穩墜落地面，工地人員見狀趕急報警，但救護車到場時，徐男男子頭部變形明顯死亡，送醫急救後仍宣告不治，警方仍在釐清事故原因及責任歸屬。