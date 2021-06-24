林凡與祖雄在MV裡有不少親蜜戲。（華納音樂提供）

林凡睽違7年將於月底推出新專輯《再見》，同名主打歌的MV，以「道別」為主題，林凡獻出「床戲」初體驗，而第一次床戲的對手就是「同志天菜」祖雄，林凡笑說一開始很怕被同志朋友們討厭，不過最後她也坦然表示：「如果被討厭了，應該表示我演的還不錯吧。」兩人在劇中飾演一對鴛鴦大盜，利用感情及肉體詐騙了不少受害者，過程中兩人也不小心擦出了火花，各自都不小心愛上了對方，劇情最後，林凡也選擇勇於和這段感情說再見。

這次的角色的個性和私下有點矜持的林凡反差極大，在收到腳本時，林凡笑說：「知道MV要演詐騙集團又有床戲時，其實我最怕的是媽媽不開心，不過最後證明好像是我想太多了。」她也分享最後經紀人的一席話讓她敞開心房：「經紀人告訴我，MV裡的不是林凡，只是戲裡面的角色，我後來沈澱了一下，還是決定接下這個挑戰，沒想到反而有點開啟我戲劇的開關。」笑虧自己一度入戲到覺得身邊飾演「受害者」角色的演員被騙很可憐。

祖雄與林凡是舊識，兩人平常會一起相約打球，對於第一次床戲就和好友合作，林凡說：「比較安心，不過我最怕的反而是會笑場，因為我們太熟了。」此外，林凡更大讚祖雄很會帶領對手進入狀況，當中還發生了一段小插曲，原來在某一次NG的床戲前，林凡在導演還沒喊「ACTION」時就已經開始動作，直到聽到導演指示，她才瞬間回到現實，兩人最後相視大笑。林凡也分享自己印象最深刻的是祖雄教他怎麼打「假巴掌」，笑說從他身上偷學了很多招。