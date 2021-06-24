「2020東京奧運中華代表團一卡通精裝紀念套組」，卡面共蒐羅10位曾代表中華隊為國爭光奪金的選手。（一卡通公司提供／石秀華高雄傳真）

2020東京奧運中華代表團一卡通精裝紀念套組」，全套含10張一卡通，每套售價1

050元，共發行2

「2020東京奧運」因全球疫情延至今年7月23日至8月8日舉辦，開幕進入倒數階段！中華奧林匹克委員會和一卡通公司繼去年推出「2020東京奧運中華代表團團服」2000張造型卡被搶購一空後，今宣布明日將再推出「2020東奧中華代表團一卡通精裝紀念套組」，2020套的套組集合中華隊10位奪金好手重現勝利英姿，邀全民集氣，一起為中華隊選手加油！

一卡通公司去年7月首次和中華奧林匹克委員會合作，推出「2020東京奧運中華代表團團服」造型卡，卡面設計以中華奧運代表團團服為基底，加上中華隊象徵的梅花徽，並依實際團服比例裁型成迷你版，結合一卡通功能設計成鑰匙圈樣式，由於卡片造型卡哇伊，2000張已銷售一空。

隨著全球疫情升溫，東奧延期至今年7月23日至8月8日舉行，一卡通在和中華奧會合作，今宣布明日將推出「2020東京奧運中華代表團一卡通精裝紀念套組」，全套含10張一卡通，每套售價1050元，共發行2020套，做為選手們參與2020東京奧運的象徵。

一卡通公司表示，該組特別為中華奧運選手推出的紀念卡，卡面共蒐羅10位曾代表中華隊為國爭光奪金的選手，包含「舉重女神」郭婞淳、「台灣小蝶王」王冠閎、「空手道小清新」文姿云、亞運體操金牌「鞍馬王子」李智凱、田徑「黃金右臂」 鄭兆村、「羽球王子」王子維、「射擊甜心」 吳佳穎、桌球「沉默殺手」林昀儒、世界射箭錦標賽金牌「雷母」雷千瑩以及拳擊「金牌女拳王」林郁婷等。

一卡通公司指出，卡面設計為10位選手重現勝利的光榮時刻，包裝上展現每位選手參與2020東奧的堅毅眼神及奪標的企圖心，是極具收藏價值的官方紀念商品；明天上午11時起，將於OPEN POINT APP開放預購，每套售價1050元。