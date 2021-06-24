北市群聚染疫陸續爆發，台北市長柯文哲卻堅持不公布疫調足跡，但23日夜會衛福部長陳時中，竟大談疫調應整合，聲稱都有上傳中央，準備要吐糟基隆市長林右昌。北市議員陳怡君發現，北市根本沒上傳，自行蓋牌、離譜至極。

「柯文哲只靠一張嘴防疫！」陳怡君指出，衛生福利部疾病管制署（CDC）公布的「各縣市確診個案公共場所動史」，僅北市與金門、澎湖縣沒有資料，也就是說CDC根本沒有北市確診者足跡。

陳怡君說，她致電疾管署1922防疫專線，求證說「北市到底有沒有上傳疫調？」1922的人很委婉的說「可能要到北市府網站自已去看」；她指出，從北農5月中旬爆發群聚以來，她接獲北農確診員工家屬證實，市府並未派員進行疫調，從案發迄今，她也未曾看過北市任何一案的疫調足跡，反觀各縣市都會公布並做貼圖告知民眾不要涉足相關場域。

陳怡君說，外界質疑北市府蓋牌並非空穴來風，因為北市根本沒疫調、沒足跡史，全台都上傳疫調足跡史了，只有北市不配合，北市根本就是「自行蓋牌」，是疫情的最大破口，而柯文哲選前說公開透明，但面對這次疫情，居然自打臉。

柯文哲與陳時中昨晚夜會中，疾管署說會成立平台協助各地方政府整合資訊，陳怡君表示，樂見中央協助北市防疫，但也呼籲柯市府先做好「公開透明」，若只靠一張嘴防疫，還要甩鍋其他縣市，或企圖以謊言掩蓋，只會讓北市淪為疫情最大破口。