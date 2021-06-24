宜蘭縣三星鄉18日上午發生一起死亡車禍事件，騎乘機車的鄭姓男子遭人從後方追撞送醫傷重不治，警方事後查到撞人的車輛及車主，不料竟在一處產業道路旁的樹林間發現肇事的王姓男子已經輕生，經深入追查後發現，王、與鄭兩人在多年前就曾因家庭糾紛結仇，研判這恐是一起開車殺人後再輕生的案件，但檢警相驗後，赫然發現鄭男身上有刀傷，恐遭衝撞後再繼續刺殺。

宜蘭縣三星警分局在18日上午8點接獲110通報，指三星鄉中山路3段，發生A2車禍事件，警方獲報後立即趕往現場，查出騎機車被追撞是63歲的鄭姓男子，因傷勢過重，雖緊急送醫急救仍宣告不治。

警方隨即擴大過濾並調閱附近監視器，發現王某開車一路尾隨，直到人煙稀少的事故地點，才突然加速從後方追撞後逃逸，因而研判並非單純的肇事逃逸案件。

警方立即透過車牌分析，鎖定69歲的王姓男子涉有重嫌，立馬通報線上警網展開攔捕，在下午3點半左右在三星鄉紅柴林產業道路旁發現王嫌的車輛，員警上前盤查時赫然在車輛旁的樹叢內發現已經輕生的王姓男子；警方立即封鎖現場，並聯繫警察局鑑識人員到場採證。

據了解，開車撞死人後輕生的王姓男子與被撞死的鄭姓男子，兩人素有嫌隙，早在1994年就因發生糾紛鬥毆並互控傷害，相隔6年之後，王某懷疑鄭某介入家庭，更因此衍生出槍擊事件，兩人可謂結仇甚深。

檢方及法醫昨針對死者鄭男進行解剖，發現身上有多處刀傷，並是否為致命傷並不願進一步說明，但推斷鄭男疑似遭到撞擊後，又遭到王男砍傷，因王男也已身亡，檢警將調查後迅速結案。

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