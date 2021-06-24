中央流行疫情指揮中心今（24日）公布「民眾使用COVID-19家用快篩試劑指引」，民眾購買快篩試劑須注意產品外包裝名稱是否有「家用」兩字，另若民眾在家檢驗結果為陽性，請立即通知當地衛生局，若是陰性也請繼續做好自我健康管理。不過指揮中心也提醒，民眾若已有新冠肺炎的相關症狀，那就不宜使用家用快篩試劑自行在家檢測。

圖為家用快篩試劑指引。（中時新聞網製圖）

指揮中心指出，COVID-19家用快篩試劑可由醫療器材販賣業者、藥粧店、醫療器材行、便利商店等或藥局販售，民眾購買時，請確認產品名稱是否有「家用」、包裝是否刊載「防疫專案核准製造第XXXXXXXXXX號」或「防疫專案核准輸入第XXXXXXXXXX號」等字樣，產品是否通過核准的家用快篩試劑名單可至衛生福利部食品藥物管理署網站確認。

指揮中心表示，對使用家用快篩試劑有任何疑問，可洽詢販售該產品之醫療器材商或藥局，或逕洽詢試劑廠商。

指揮中心說明，居家隔離或居家檢疫者如果測出結果為陽性時，請立即和當地衛生局聯繫，或撥打1922，依指示方式處理；非居家隔離且非居家檢疫者測出結果為陽性時，請戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，儘速至鄰近的社區採檢院所進一步檢測，並將使用過之採檢器材用塑膠袋密封包好，一併攜帶至社區採檢院所，交予院所人員。

指揮中心也說，檢驗結果為陰性時，仍須遵循指揮中心的防疫規範，做好個人防護，持續自我健康管理，採檢完的家用快篩試劑及試劑棒勿任意丟棄，請以塑膠袋密封包好，丟到一般垃圾中處理。

指揮中心提醒，若民眾已出現新冠肺炎的相關症狀，那就不宜使用COVID-19家用快篩試劑自行在家檢測，應佩戴醫用口罩，避免搭乘大眾運輸工具，儘速至醫療院所就醫。另居家快篩試劑測試有可能會出現「偽陰性」或「偽陽性」的結果，因此仍須經認可實驗室進行「核酸檢測」作為確診依據。