中鋼(2002)與工業技術研院綠能與環境研究所(簡稱：工研院綠能所)合作以用鋼產品「生命週期評估方法」量化高機能鋼材的減碳效益，成功建立出高強度汽車用鋼、高效率馬達電磁鋼、高強度H型鋼、免調質鋼、耐蝕橋梁用鋼與高強度船舶用鋼等鋼材的外部減碳計算方法學。如以2019年中鋼公司高機能鋼材的銷售量估算，整體減碳效益高達250萬公噸，相當於6426座大安森林公園每年的吸碳量。

因應氣候變遷風險及全球推動碳中和的趨勢，鋼鐵除了是可百分之百回收再利用的綠色產品，也是低碳轉型不可或缺的關鍵材料。高機能鋼材指的是鋼鐵本身材料性質提升外，更可增進用鋼產品使用時之外部減碳效益，避免僅於生產製造階段低度排碳，卻在產品長期使用階段大幅排碳之情形。例如，高強度汽車用鋼可使車體減重而降低能耗、高效率電磁鋼提升馬達效率而省電、免調質鋼讓加工業省下熱處理與噴砂等製程，諸如此類高機能鋼材是中鋼公司長期致力開發的精緻鋼品，也是幫助產業減碳的最佳利器。

中鋼公司與工研院綠能所採行「生命周期評估」的觀點，已成功建立高強度汽車鋼、高效率馬達電磁鋼、高強度H型鋼、免調質鋼、耐蝕橋梁用鋼與高強度船舶用鋼的外部減碳計算方法學，並透過專家諮詢及各領域專業意見，嚴謹量化出各類高機能鋼材於產業鏈及產品生命週期之減碳效益。研究成果顯示，以中鋼公司高機能鋼材2019年之銷售量估算，整體減碳效益達250萬公噸，相當於6426座大安森林公園每年吸碳量。從個別高機能鋼材之減碳效益來看，如以汽車10年生命週期評估，高強度汽車用鋼可減碳6.04公噸/噸鋼；以馬達20年生命週期評估，高效率電磁鋼則減碳4.33公噸/噸鋼。

近年來世界各國積極制定減碳期程，並加大減碳力度，中鋼公司除了戮力規劃執行內部減碳專案、積極投入太陽能光電及離岸風電等再生能源事業外，也將持續開發高機能鋼材與進行相關減碳研究，例如已展開快削鋼與冷打螺絲螺帽用鋼之減碳方法學，以協助國內用鋼產業提升減碳效益。