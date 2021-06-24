高雄巿昨新增9確診個案，引發藍、綠隔空互批，對此，無黨籍高雄市議員黃捷怒批，全台都因為要幫雙北收拾爛攤子感到不平衡，強烈建議中央接管雙北；但黃捷的看法，許多批踢踢鄉民並不認同，還有網友要她：不要講風涼話。

黃捷昨（23日）在臉書發文表示，原本風險低、一直加零的高雄，23日暴增9例，都來自新北。高雄市衛生局因為恩主公醫院群聚案，沒日沒夜緊急匡列了225人，也因為北農群聚案匡列150人，雙北市長擺爛全台受害，就是事實。

恩主公群聚案中，黃捷指出，案14359與恩主公院內群聚感染首例僅一房之隔，卻沒有因為恩主公院內感染被匡列，甚至期間3度開車回到恩主公醫院與診所複診，已出現相關症狀也未進行採檢。雙北沒有第一時間疫調、匡列、隔離、篩檢，讓可能的感染源不斷在社區裡亂竄，也不通報其他縣市，還要高雄市政府自己上網查、拼湊出感染時序。前幾天基隆市長林右昌因為台北市擺爛不爽，高雄市長陳其邁因為新北市擺爛發飆，都其來有自，不只是高雄人，全台都因為要幫雙北放爛兄弟收拾爛攤子感到不平衡。

黃捷表示，強烈建議中央強制進駐雙北，讓專業的來吧！王必勝醫師兩度協助清零，相信雙北的群聚案也能一一擊破！

不過，黃捷的說法遭網友TheoEpstein在政黑版發文批評，該網友稱白眼女神黃捷說，「雙北放爛兄弟」「雙北市長擺爛全台受害」，可是黃捷知道嗎，六都民調，雙北市長是最高的兩個。高雄市議員的職責是監督高雄市長，不是監督台北市長與新北市長。該網友更轟黃捷，。在什麼位置做什麼事，台北的事輪不到你這個高雄市議員來嘴」。

網友留言。(圖片翻拍自批踢踢網站)

許多網友也在其PO文下方留言表示，「雙北真的放爛還會疫情趨緩？全國確診700+的時候，黃怎麼不求中央接管呢？」「黃捷是打算要進DPP了嗎，可是DPP沒位置了喔」、「她是高雄議員吧…苗博雅講這些話都有資格多了」。