拍攝於清泉橋溪畔的黃蟬西瓜李。（參山處提供）

觀光是台灣最大的產業也是無煙囪工業。梨山風景區大部分觀光業者皆配合政策暫停營業，梨山地區農民們不僅拼防疫也要拼經濟，目前果肉如西瓜般紅嫩的西瓜李已經開始採收，緊接著黃金李、花蘿李、加州蜜李等各種美味的梨山蜜李都即將上市，象徵眾所期待的梨山水果季正式開始。

參山處代理處長曹忠猷說，配合全國防疫三級警戒延長至7／12，梨山風景區各觀光景點皆暫停開放，梨山賓館等飯店業者也都配合自主停業，影響梨山地區觀光產業鏈甚鉅。

曹忠猷指出，從6月份開始到年底，梨山開始進入一年當中最甜美的季節，從6月的梨山蜜李、7-8月水蜜桃、9月世紀梨，一路到10-11月的蜜蘋果，11-12月甜柿與雪梨，邀請民眾踴躍購買在地最甜美新鮮的水果，用另一種方式來支持梨山地區的觀光產業。

台中市和平區民代羅進玉也分享西瓜李的挑選與保存秘訣，首先表皮上的果粉是新鮮的象徵，蒂頭周圍的表皮也應該是光滑，收到水果後可以室溫放個一天，再冷藏保存，蜜李就會從酸轉甜。

參山處呼籲民眾，疫情期間暫時不要上梨山，也會隨時巡查勸離遊客，同時利用這段期間對所轄觀光遊憩設施進行加強檢修，隨時為疫情解封做好準備，同時也對在地農民的進行肥料使用輔導，減少蒼蠅孳生，提升旅遊環境品質。