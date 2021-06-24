高雄市長陳其邁近日罵新北市恩主公醫院沒有做好疫情調查，導致高雄出現確診者。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，高雄和新北市之間，對事情都有自己的看法，提醒醫院，一定要做好接觸者的風險管理。

陳時中今天針對高雄和新北市兩縣市之間疫調問題進行回應，他說，兩縣市首長對事情都有一些看法，因此提醒一些醫院來注意。

陳時中表示，當醫院中有確診個案時，感染期至少要回溯發病日前三天，分成兩類人物，一種是居家隔離匡列對象、密切接觸者、有經過者、同病房、同病室的護理、工作人員，就和過去密切接觸一樣，沒有適當防護接處十五分鐘左右就是密切接觸者，就要匡列成密切接觸對象。

陳時中說，其他人員，同病房不同病室或是接觸時間不長的，就列為風險人員，就進行自主健康管理，被列為居家隔離或是風險對象，在發生確診者，就要往上升級。原來的風險人員就會轉換成居家隔離對象。

陳時中提醒，醫院匡列隔離確診案例時，一個案例基本上是針對同病房的，和定義的密切接觸者，進行醫院中包含照Ｘ光等單位，只要被定義成密切接觸者，就是隔離對象。同病室為風險人員。

陳時中說，用這樣的方式處理，才不會讓整個疫情擴大，醫院這樣的狀況。相關醫院我們認為確實匡列上，產生了第二波、第三波確診時沒有把風險人員列為居家隔離對象，一定要改進，提醒各醫院要做好。

媒體質疑，新北市恩主公醫院指出，部分沒有匡列造成高雄確診者趴趴走，是根據指揮中心疫情調查，隔壁房不須匡列。對此陳時中強調，當第一個病例出現後，列為風險人員，所以不會被匡列，但第二案出來風險人員要列居家隔離對象，「我們指引是這樣規定的」。