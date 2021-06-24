澳洲政府預估，有鑑輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗將在10月後成為國內主要疫苗，屆時AZ疫苗將逐步退場。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，衛生部首度公布外界期待已久、詳述各州地區今年接下來每週的疫苗劑量分配預測。

英國「衛報」（The Guardian）指出，由於阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗與極為罕見的血栓情形有關，澳洲上週宣布改變針對AZ疫苗的醫療建議，僅限60 歲以上民眾接種。

模型預測，隨著60歲以上民眾陸續接種疫苗，AZ疫苗需求降低，將逐步退場。

AZ疫苗目前僅建議對60歲（含）以上民眾接種，輝瑞疫苗則是60歲以下民眾首選。

新數據預測，到了10月，每週至少會有170萬劑輝瑞疫苗供應各州地區，10月到12月每週預計最少可以交付43萬劑莫德納疫苗。

路透社報導，澳洲人口最多的新南威爾斯州今天已連續第3天通報新增兩位數COVID-19本土病例，州政府有1名廳長採檢確診，還有衛生廳長進行自主隔離。

新南威爾斯州農業廳長馬歇爾（Adam Marshall）聲明表示，自己採檢確診COVID-19；衛生廳長哈扎德（Brad Hazzard）則表示，自己因被視為可能與1位確診患者有過密切接觸，被要求自主隔離，推升病毒在州議會間傳播的隱憂。

新南威爾斯州今天新增11起本土病例，最新一波疫情染疫人數累計超過40起。今天11例中有6例已超過晚間8時截止時間，將納入明天統計中。

新南威爾斯州正在努力遏制澳洲第一大城雪梨爆發的新一波Delta變異株疫情。衛生官員表示，即便是與染疫患者最低程度的接觸，都有可能被感染。