離東京奧運剩大約一個月的時間，各國選手也陸續抵達日本東京，其中一共有9人的烏干達代表隊在19日就抵達日本成田機場，但在機場檢驗時測出1人確診新冠肺炎，寫下本屆奧運海外選手確診首例，而不幸的是在今天烏干達又驚傳1人卻診，目前已累積2例。

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Second virus case linked to Uganda Olympic team: Japan official pic.twitter.com/CZv2QorsYU — TOI Sports (@toisports) June 23 2021

據日本《共同社》報導，負責接待賽前集訓的大阪府泉佐野市對外說明，烏干達僅剩8人中，又有1人經過PCR檢測呈陽性，這也是該國代表團在機場入境後染疫第2人，而且烏干達團隊全體都已打過兩劑AZ疫苗，可見病毒傳播力仍相當可怕。

原本上周確診的人員已排至指定地區隔離，剩下的8人則前往大阪的飯店，如今在飯店才又發現確診案例，情況相當危急，這名成員曾與4名市府職員接觸過，他們目前都留在家中觀察，深怕疫情再有擴散感染的可能。

這次烏干達代表團包含拳擊、舉重、游泳選手及教練，在出發前96小時均接受了兩次PCR核酸檢測，也都呈現陰性狀態，對於這次疫情相當謹慎且配合，不料接連爆出2人確診，相信這讓代表團與日本主辦方都非常頭大。

而在首位確診案例發生後，東奧籌委會運輸官員中村英正說：「這位確診成員已依規定進行隔離，也會對感染者進行最嚴格的防疫措施。」至於今天這位確診者也確定在當地進行隔離中，另外烏干達代表隊是除了本月初澳洲女壘隊後，第二批抵達日本的海外隊伍。