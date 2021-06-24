香甜欲滴的黃金李，產期比西瓜李約晚一周。（參山處提供／王文吉台中傳真）

花蘿李是改良新品種，果皮較為不澀，但仍保有酸甜風味。（參山處提供／王文吉台中傳真）

梨山山澗溪水孕育甜美黃金李與西瓜李。（參山處提供／王文吉台中傳真）

西瓜李種植在海拔1200至2000公尺的高山上，日夜溫差大，甜度可以充分累積在果實。（參山處提供／王文吉台中傳真）

黃金李又俗稱黃嬋，成熟後呈金黃色。（參山處提供／王文吉台中傳真）

梨山風景區配合防疫三級警戒不開放遊客前往，但當地進入溫帶水果產季，目前西瓜李已開始採收，緊接著黃金李、花蘿李、加州蜜李等相繼成熟，梨山水蜜桃預計7月下旬接棒。遊客不上山，農民改拚宅配或另尋賣場通路，參山國家風景區管理處呼籲民眾多網購支持。

參山處代理處長曹忠猷表示，梨山溫帶水果特別甜美、風味獨特，自6月初開始陸續成熟上市，往年暑假旺季帶來遊客採購，以目前盛產各種李子為例，因量少、產期短幾乎遊客就買走了，不用促銷。

曹忠猷說，往年暑假期間吸引很多遊客到梨山度假避暑，今年全國防疫三級警戒延長至7月12日，福壽山農場及梨山賓館均停業到7月12日，影響觀光產業甚鉅。遊客不能上山，但是水果成熟不等人，參山處要邀請民眾多利用網購宅配，購買梨山水果品嘗特有的高山風味。

參山處說，6月份開始到年底，梨山進入溫帶水果產季，6月梨山蜜李、7-8月水蜜桃、9月世紀梨，一路到10-11月的蜜蘋果，11-12月甜柿與雪梨，少了遊客，農民希望網購宅配或賣場通路繼續來支持梨山地區的觀光農特產。

和平區民代表羅進玉也分享西瓜李的挑選與保存秘訣，首先表皮上的果粉是新鮮的象徵，蒂頭周圍的表皮也應該是光滑，收到水果後可以室溫放個1天，再冷藏保存，蜜李就會從酸轉甜。他邀請大家品嘗梨山蜜李正是時候。

防疫期間參山處呼籲國人暫時不要到訪梨山，也會隨時巡查勸離遊客，同時利用此時對觀光遊憩設施進行加強檢修，隨時為疫情解封做好準備，同時也對在地農民的進行肥料使用輔導，減少蒼蠅孳生，提升旅遊環境品質。