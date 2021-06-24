根據美國聯邦公開市場委員會 （FOMC）於6月16日發布的經濟預測顯示，美國聯準會可能會在2023年升息兩次，並非先前於3月預測的2024年後才升息。此外，聯準會主席鮑爾指出，委員們已開始討論結束購債計畫的可能方案。若以最新2023年為首次升息的時間點推估，PIMCO認為聯邦公開市場委員會最早將於今年9月宣布首次的縮減購債規模。

市場統計，目前美國每個月購債規模約1200億美元，其中800億美元為政府公債，而400億美元為房地產抵押債，逐步減少購債下，預計明下半年美國QE會歸零。

儘管FOMC更加關注降低不必要的通膨預期上升風險，但經濟預測摘要對通膨預測的變化，顯示聯準會仍認為目前通膨飆升只是暫時的。聯邦公開市場委員會將2021年核心個人消費支出（PCE）物價通膨預測上調至3％，相較3月預期的2.2％做了大幅修正，但仍沒有進一步改變預測結論。

PIMCO也同意目前通膨只是短暫上升，而持續性的通膨風險，將取決於通膨預期是否穩定。消費者將透過兩種方式因應近期價格上漲，一、認為未來價格會更低而延遲消費；二、預期未來價格會更高，因此現在增加消費。後者情況是美國聯準會企圖防範的。PIMCO認為，迄今為止的經濟情勢與前者貼近，例如，因價格上漲，4、5月零售商品的實際購買量減少。