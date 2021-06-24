據《香港01》報導，今年7月1日後，香港將更換政務司司長，原政務司司長張建宗離職後可能退休。政務司司長人選將改從現任官員中挑選接任，消息指，角逐政務司長一職的人選，包括香港現任公務員事務局局長聶德權，以及香港政制及內地事務局局長曾國衛。先前香港政圈傳聞香港警務處長鄧炳強有機會爭逐，但最新消息指鄧接任香港保安局局長機會較大。

近日香港政圈一度盛傳香港警務處處長鄧炳強有機會越級高升為香港政務司司長，但據《香港01》報導，有相關士透露，今年7月1日後，接替人選以曾國衛及聶德權呼聲略高，反而鄧炳強未來晉升為香港保安局局長的可能性較高，並符合特區政府的一貫升遷倫理，並稱曾國衛及鄧炳強這兩位出自警政系統的人選，未來前途一片光明 。

據報導，一位熟悉港澳系統的人士透露，「三耳局長」聶德權才是盛傳接任政務司司長的「真命天子」。一位商界重量級人士透露，特首林鄭月娥一向屬意聶德權接任政務司司長，不過，未來倘若是前特首梁振英系人馬「上位」，曾國衛出任政務司司長的機會便較大。

聶德權是香港資深政務官出身，去年由香港政制及內地事務局局長轉任執掌公務員系統，當時雖一度傳與2019年建制派大敗區議會選舉有關，但後來出任新職後狀態不錯，統籌接種疫苗亦讓他曝光率增加。

曾國衛在去年由香港入境處處長「越級」升官香港政制及內地事務局局長，雖是最「資淺」的局長，但被形容為最「勇猛」的局長，尤其入境處出身的背景，一直盛傳深獲北京信任，成其最大政治資本。

據報導，有香港政界人士分析，現任政務司司長張建宗「不作為的風格」早已招惹北京的不滿，因應當前香港政局，希望下屆特區政府良政善治，大大提升治理質素，為香港「二次回歸」做好管治基礎。而林鄭亦希望在最後一年透過撤換內閣提振民望，為爭取連任鋪路。由於今年七一適逢中共建黨一百周年，北京和港府目前均以此為首務，故預估「七一」後公布換閣機會大。