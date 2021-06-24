史丹佛大學醫學院一項研究發現，COVID-19病逝者的大腦出現發炎、基因變化和神經迴路受損，這可能是許多染疫者出現「腦霧」和精神不安的重要線索。

史丹佛大學醫學院和德國薩蘭大學（Saarland University）的共同研究成果，發表在這星期出刊的「自然」（Nature）期刊。研究還指出，染疫死亡者的大腦，和其他退化疾病如阿茲海默症和帕金森氏症有極大相似處。

史丹佛大學神經科學家威斯-柯拉伊（Tony Wyss-Coray）表示，研究團隊沒有發現病毒侵入和感染大腦的證據，有些病患或許是因為病毒徘徊在大腦外圍導致神經系統發生症狀。

總部設在加州聖荷西（San Jose）的信使新聞（The Mercury News）今天報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）主要攻擊肺部，但也伴隨著精神上的影響。有些患者出現神經系統的問題，包括頭痛、妄想、「腦霧」（brain fog）、頭暈、疲勞和喪失嗅覺。

一名染疫的50多歲女病患苦於精神問題，說她在房子裡看到獅子和猴子。研究指出，染疫也可能引發中風。

31歲住在佛羅里達州的畢希霍夫（Karyn Bishof）是消防隊員和緊急護理人員，也是COVID長期症狀聯盟（Long COVID Alliance）創辦人。他於去年3月染疫後，苦於日常的慢性頭痛、記憶力衰減、腦霧、想不起某個字，出現協調性、聽從命令和轉換詞彙的能力不足。

他說，如果染疫者有失眠、無止境的疲勞和全身疼痛等沒法解釋或解決的問題，很明顯是出現全身性發炎症狀。

一個世紀以來，了解大腦相關疾病需要仰賴驗屍。原本研究人員要取得捐贈的大腦已經很難，在疫情期間礙於醫院緊張忙碌、病人意識不清和家屬驚嚇悲傷等因素，因此數量更少。

8個櫻桃般大小、染疫病逝者的腦塊，從德國運送到史丹佛大學進行分析，研究團隊比對12個正常大腦，找到染疫者基因活動異常的腦細胞有發炎症狀、大腦皮層的神經迴路有痛苦的跡象，這些狀況在阿茲海默患者腦部也看得到。

研究人員發現，染疫病故者的大腦被名為「巨噬細胞」的白血球免疫細胞滲透，巨噬細胞的作用就像垃圾車，尋找病原體、攻擊並清除之。在健康的大腦中，免疫細胞的數量則少很多。

COVID-19對腦部傷害的研究，在此之前，美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）發現染疫者腦血管變薄受損。日本有研究團隊偵查到染疫者腦腫脹。上月17日，英國研究人員發現染疫康復者的嗅覺和味覺相關的腦組織大量流失。