蔡黃汝自嘲近期防疫宅在家廢到最高點。（繁星浩月提供）

蔡黃汝這陣子因應防疫都宅在家裡，期間曾2天沒洗澡，自嘲過著「原始生活」，前幾天與時尚設計師Daniel Wong開直播參加線上fashion show，她特別提早三天準備，總算回歸「人樣」。蔡黃汝表示自己最高紀錄是長達12天不出門，自招經常起床不梳頭，接著就穿睡衣在家一整天，甚至2天不洗頭洗澡，蔡黃汝笑說：「反正也不外出見人，偶爾邋遢一下剛好，所以我才說很感謝這次直播工作，讓我有機會變回『人樣』，有灰姑娘變身為仙杜瑞拉的感覺。」

聊起居家防疫生活，蔡黃汝常把自己調整到「廢人模式」，除了固定練樂器、練唱、學做甜點，最常做的事就是在沙發上當「無脊椎生物」一整天，她笑說：「賴在沙發上 擺好飲水、餅乾食物，然後量好伸手可得的位置，可能一天會想用到的東西包括書、遙控器、手機懶人架插好充電弄好調到觀看絕佳距離，然後就癱在沙發上不動了，耍廢到最高點。」

她這次擔任時尚夢幻名人，首次嘗試「雲」走秀，在鏡頭前大秀時尚品味、分享防疫心情，並加碼開唱開放歌迷點歌。為了這次直播，蔡黃汝除了提早3天準備，還天天運動3小時加上飲食控管，自嘲猶如「抱佛腳」，形容準備這場直播像是「灰姑娘變身仙杜瑞拉」，「因為疫情期間當宅女當上癮，不化妝不運動，感覺像學校放暑假把一切放水流一樣地『鬆』，後來被經紀人通知要開直播準備『上工』，心情一方面緊張自己太邋遢、一方面又興奮要跟粉絲碰面，五味雜陳的狀況下決定敞開心胸去拚回疫情前的『顏值水準』」。