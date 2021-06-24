台南市1名已婚國中體育老師，2020年10月趁代理班導師期間，竟與13歲女學生發生畸戀，3度在校內女學生嘿咻，事後被女學生家長從手機對話察覺，通報學校與警方，台南地院依對未成年性交罪，合併判3年6個月徒刑，該男體育老師遭公告終身不得任教，案發後離職轉民間工作。

色膽包天，台南市1名30多歲的國中體育老師，不顧已婚身分，趁代理導師機會，與班上1名13歲女學生大談師生畸戀，並利用兩次清晨上課前與1次午休時間，3度在校內音控室發生關係。

戀情終究紙包不住火，女學生的家長某日發現女兒拿用陌生手機，內心起疑，查看手機內的對話，才爆發這起不正常交往的校內師生戀案件。

台南地院法官痛批，已婚男師趁年少女學生性觀念未成熟，竟違背師生倫理與其交往，竟還大膽在校園內性交，對被害女學生身心與人格發展產生不良影響。

男師犯後坦承犯行，卻未與女學生及其家長達成和解，合併判他3年6月徒刑，全案可上訴。師生畸戀爆發後，男師遭教育行政單位列為不適任教師，通報全台教育機關，終身不得任教，如今已離開教職，轉往民間單位工作。女學生案發後由社工追蹤輔導，未發現行為異狀。