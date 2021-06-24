馮博皓代表院長致贈養生禮盒給張爺爺。（雙和醫院提供）

住院期間醫護團隊為張爺爺打氣。（雙和醫院提供）

護理師給張爺爺溫暖擁抱。（雙和醫院提供）

雙和醫院為急重症後送醫院，收治新冠肺炎病人數名列全國前5。本月2日雙和醫院收治高齡102歲的張姓新冠肺炎患者，經過3周的治療，已於昨（23）日康復出院，帶給雙和醫院醫護團隊很大的鼓舞。

雙和醫院胸腔內科主任馮博皓醫師表示，剛收治張爺爺住院時，重度肺炎情況不甚樂觀，家人已做好心理準備，整個醫療團隊亦非常擔心，尤其在第2至3天時病況急遽變化，再度發燒、呼吸急促，幸於疾管署的同意下緊急使用瑞德西韋藥物及提供高流量氧氣鼻導管（HFNL）系統，讓張爺爺在第2周的時候病況能夠穩定且得到控制。

馮博皓表示，新冠肺炎高齡患者屬高危險群，75歲以上的確診後的死亡案例是22.7％，張爺爺能夠康復出院，對台灣整體醫療乃至於醫護團隊皆正向且激勵人心。

張爺爺說，自己以前身體還算硬朗，幾個星期前手腳有點發軟，行動不方便，只能坐著輪椅，當時身體不舒服打119，被送到雙和醫院；醫護人員都非常熱心、熱情、有禮貌，在雙和治療期間過的非常好，現在要出院的心情非常愉悅，謝謝醫療團隊的愛心照護，台灣加油！

張爺爺的女兒表示，在醫療團隊的細心照顧與治療下，父親終於能戰勝病魔出院，非常感謝雙和醫院有愛心且貼心的醫療團隊，因隔離期間不能探望父親，特別用LINE視訊的方式讓家人了解現況，跟他信心喊話且要努力對抗病毒，呼籲所有新冠肺炎的病人，都能好好地接受醫師的治療，跟隨醫護的腳步，一定能戰勝這次疫情。

雙和醫院表示，醫院都會竭盡所能讓住院期間病患得到最妥善的照顧，新冠肺炎治癒期是一條漫長的路，請大家不要放棄，一起堅持下去，黑暗終將會過去。