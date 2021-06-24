外媒報導日本出現接種莫德納疫苗首例死亡，美國則指出，會發生心肌炎、心包膜機率高，對此中央流行疫情指揮中心表示，分析數據來看，確實接種mRNA疫苗也就是包含BNT和莫德納疫苗後，發生心肌炎的年輕男性高出預期值，12到39歲中，每百萬劑會出現12.6個，發生率為十萬分之1.26。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，莫德納在日本開打約40萬人接種後，爆出首例接種後死亡不良事件，是一個九十多歲高齡長者，死因是蜘蛛膜下出血，並非血栓或是疫苗接種後會引起的。羅一鈞表示，死因應該是本身高齡又有蜘蛛膜下出血，國內外專家都不會認為有關。

輝瑞/BNT部分，羅一鈞表示，在美國、歐盟都有發現，在年輕人族群中，因為已經開放到青少年接種12歲以上30歲以下年輕人，目前看到接種過mRNA疫苗，會出現心肌炎、心包膜案例數增加的狀況 昨天美國CDC也有報告。

羅一鈞表示，分析數據確實有看到打過過第二劑mRNA疫苗，發生心肌炎的年輕男性確實高出預期值，統計起來不管性別，在十二到三十九歲年齡層每百萬劑12.6個十萬分之一點二六的發生率。

上述統計為，接種完第二季，通常一周內會有相關症狀出現，但分析起來，經過病例回顧，有三百九十三個病例，確實有疫苗接種後出現心肌炎和心包膜炎確診狀況大部分恢復良好，沒有人死亡，少部分還在加護病房

羅一鈞強調，目前美國風險評估，即使是青少年接種mRNA疫苗，的風險還是利大於弊，因為美國疫情還是很嚴重，罹患新冠肺炎者的青少年還是會有重症或是死亡發生。