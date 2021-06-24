台灣本土新冠肺炎疫情未歇，中央流行疫情指揮中心表示，4月20日以來，國內累計的1萬3185名病例中，有2444人重症，比例有稍微下降，其中60歲以上個案的重症個案有1639人，佔該年齡層個案的35.8%。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，4月20日之後，國內累計1萬3185例個案，其中2444人為嚴重肺炎或急性呼吸窘迫症候群，佔18.5%，先前重症比例一度突破19、20%，有稍微下降一點。在60歲以上個案4572人當中，則有1639人重症，比例為35.8%，和之前差不多。

羅一鈞表示，重症主要和年紀有關，年紀越高，重症比例越高。治療上有幾個方向，儘量盡快收治到檢疫所或醫院觀察，若有符合使用單株抗體，即65歲以上，或是55歲以上有慢性病者，就能使用單株抗體降低重症比例，目前已經送到醫院一個禮拜，過2天會整理使用情形給大家知道。若個案演變為重症，則可以透過HFNC、瑞德西韋協助治療。