康迅數位公司及格威公司銷售Coway加護抗敏型空氣清淨機，被公平會認定為是廣告不實，各處新台幣5萬元罰鍰。

公平會指出，獲「節能標章」認證者，代表商品能源效率約為市場前20％～30％，所以獲有節能標章與否，是影響消費者選購家電商品交易決定之參考因素。

公平會調查發現，康迅數位與格威公司從2019年3月19日至2020年9月在PayEasy網站刊載「Coway加護抗敏型空氣清淨機AP-1009CH+三年份濾網組」，宣稱「節能標章認證」，雖然是事實，但是有效期間是2018年1月29日至2020年1月28日止，效期過後，直到2020年1月28日才再次取得節能標章。

公平會指出，也就是說2020年1月29日至2020年9月的網頁刊載期間，Coway空氣清淨機並無有效的節能標章認證，其廣告表示與事實不符，也就是廣告不實。

公平會也因此提醒廠商，除了注意產品是否有取得節能標章外，還要注意該節能標章是否已經過期，以避免廣告不實，同時維護自身信譽。