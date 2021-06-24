白宮首席醫學顧問佛奇博士（ Dr. Anthony Fauci ）周三表示，最早在印度發現的Delta變種病毒現在約占美國新增確診病例的20%，未來將幾周內恐將成為美國主要的新冠病毒株。

佛奇在接受媒體訪問時表示，Delta變種病毒才剛在英國爆發，已經從一個少數的變種病毒變成占英國新增病例9成以上的主流株。該變異病毒感染倍增的時間約為兩周，目前占美國新確診數約20%，以此估算，在幾周到一個月左右的時間裡，Delta變種病毒恐將成為美國主要的新冠病毒株，非常值得警愓。

最早出現在印度的Delta變種病毒已迅速席捲全球。世界衛生組織官員周一表示，至少已在92個國家發現該變種病毒。世衛組織緊急計畫負責人Mike Ryan博士表示，Delta變種病毒是迄今傳播最快、適應力最強的新冠狀病毒株，它將「狙擊」最脆弱的人群，尤其是在新冠疫苗接種率低的地方。

在周二的白宮新冠肺炎疫情簡報會議上，佛奇警告Delta變種病毒是美國根絕這場大流行病最大的威脅，他表示美國目前的疫苗都能有效保護大多數人免於Delta和其他變種病毒的侵害，並呼籲美國人盡快接種疫苖。

研究顯示，Delta變種病毒的傳染力比去年秋天最早出現在英國的Alpha變種病毒高出約60%。

德州大學聖安東尼奧健康科學中心傳染病學副教授Barbara Taylor博士表示，她擔心今年夏季和秋季美國可能出現很多Delta變種病毒病例，「我們都非常擔心，Delta變種病毒看起來更容易傳播，似乎可以讓已感染過新冠病毒的人再度感染，看起來它會引發更嚴重的疾病，在某些情況下，似乎也使死亡率提高」。

根據美國疾病管控與預防中心（CDC）彙整的數據，美國已有1.776 億人至少接種過一劑疫苗，約占總人口的53%。而18至24歲的成年人口中，僅有13.6%至少接種過一劑疫苗。