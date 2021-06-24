行政院會今（24）日拍板紓困4.0精進方案，針對4大面向規畫紓困措施加碼，預計將使個人受惠人數增加90.4萬人、由原先預估730萬增至820萬人。而新增的不實施夏季電價、土地租金減免、汽燃費減徵等措施，預計將有1095萬戶可獲減收優惠。

國發會表示，全台疫情警戒5月19日升至三級，由於將延長至7月12日，國內勞工及內需型產業仍持續受衝擊。政府4日啟動紓困4.0方案，截至23日個人紓困已發放923億元、664萬人受惠，撥款約54億元補助產業、約11.5萬名員工受惠，新增核貸約1623億元。

針對方案推出後立院及各界提出的指教及建議，行政院經參酌後認為有必要提出精進方案，決議廣納各界意見，由資格認定放寬、加碼、新增措施及減免負擔等4面向著手，進一步精進紓困4.0措施。

其中，照顧個人與弱勢方面，此次將有投保的部分工時者、短期代課老師、鐘點人員、在台永久居留身分外國人納入紓困對象，加碼對無雇主導遊領隊紓困，並擴大急難紓困人數及放寬資格認定，對染疫確診死亡者家屬發放10萬元死亡喪葬慰問金等。

協助產業部分，此次彈性認定產業營業額衰退期間、新創事業資格認定彈性處理、加碼機場商業服務設施業基本維運費用補貼成數、新增小客車租賃業短租租賃車輛防疫物資補貼，延長對旅行業團體旅遊取消補貼期間等。

穩金流方面，此次上調勞工紓困貸款名額、提供保單借款優惠利率、提高央行中小企業C方案貸款額度、新增協助新創紓困融資加碼方案、新增對私人設立補習班、課照中心及幼兒園紓困貸款利息補貼，新增演藝團體受疫情影響發生營運困難之紓困貸款等。

減負擔部分，此次新增住宅用戶6月不實施夏季電價，5～7月對受疫情影響的服務業及農業減免電價、新創業者5～7月租金減半，國營事業土地房舍、國有非公用不動產租金減免2成延長至明年6月，並新增第三季對短租租賃車輛汽燃費減徵一半。

國發會預估，此次紓困4.0精進措施增加補助約206.2億元、減收約74.4億元。其中個人現金補貼加碼共新增90.4萬人受惠，使個人受惠人數自730萬增至820萬人，另有1095萬戶可受惠相關減收措施優惠。