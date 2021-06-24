台股在航運股放肆的反彈下，指數開高走高，終場站上1萬7400點，來到17407.96點，漲幅0.41％，成交金額4163.39億元。資深分析師柯孟聰認為，台股盤勢比預期強勁，在還沒出現反轉訊號前，還是依照趨勢往上反彈。不過，由於逐漸逼近前高，近關情怯導致量能大幅萎縮，對於大型股尤其電子股還是相對保守看待。

今天除了電子股收跌外，其他所有類股全面反彈，又以航運股漲勢最強，類股漲幅達到7.5％，占大盤成交比重31％，上市航運股高達10檔收在漲停價位。雖然美國國際貿易委員會宣布對台灣、南韓、泰國和越南進口的輪胎頒布反傾銷稅令和反補貼稅令，不過，利空早已反映，在全球車市看好，車用晶片期待逐步緩解下，橡膠類股反彈，收漲4.35％。

柯孟聰指出，各類股方面，航運股人氣指標不變，大股東賣股也只反映一天，比之前一波修正還要強勁，在第2季、3季航運價格續創新高、8月15日公布半年報前，航運股挾帶著獲利利基，股價依舊有想像空間。

雖然電子股今天疲弱，但台積電、聯發科被外資降評，卻利空有撐；大陸壓制鋼價，鋼鐵股持續向上，顯示台股基本面支撐下，急跌緩漲拚高的多頭走勢不變。理論上以基本面為主的族群，除了航運、鋼鐵外，像是防疫股票、還有券商股上半年獲利都不錯，這些都是基本面好且抗跌的族群，今年到目前為止，還是傳產優於電子股的趨勢不變。

技術面上，這周周線反彈第6周，估計還兩周多頭行情，月線從8523點反彈到今年4月是第13個月，17709點史上新高這個月能夠突破，代表主升段延續，還可以看到第3季續創新高的行情。