總部位於瑞士的國際清算銀行(BIS)全力支持央行數位貨幣(CBDC)的開發，並稱需要現代化金融，並確保大科技(Big Tech)不會控制貨幣。

被稱為世界央行的國際清算銀行周三就數位貨幣問題提出許多討論，並對數位化美元、歐元、日圓等的CBDCs提出許多建議。

BIS預估全球有約56家央行和貨幣監管單位，背後代表了全球五分之一的人口，目前正在關注數位貨幣。目前全球現金使用量下降，有關當局正尋求抵抗比特幣，以及大科技對央行印鈔能力的威脅。

BIS經濟學家Benoit Coeure表示，如果沒有央行數位貨幣，大型社群媒體將利用廣大用戶，主導數位貨幣。Coeure形容這將是主權貨幣的失控。

國際清算銀行的同事Hyun Song Shin表示，當局必須決定公民是需要數位身份證才能使用央行數字貨幣，還是走基於代幣的匿名路線，許多加密貨幣都使用這種路線來保持交易的隱密性。

Coeure和Shin表示，身分證制度將是更好的出路，因為這將阻止人們使用非本國的數位貨幣。

大多數專家認為，完全發揮作用的數位美元或歐元至少還需要兩年時間，但圍繞央行數位貨幣來制定全球規則，是一種高度政治化的過程。