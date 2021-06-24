網路紅人「反骨男孩」成員蕾菈（Lyla）擁有混血五官、魔鬼身材，擁有一張神似鄧紫棋的明星臉，加上蕾菈談話風格辛辣，常大尺度分享私密話題，讓蕾菈在網上擁有高人氣，而不吝嗇分享生活日常的蕾菈，昨（23日）晚則發文分享買到品質不錯的服飾，並開心曬出穿搭照，但蕾菈卻因褲子太短，邪惡視角讓她的蜜桃臀全被看光。

照片中，蕾菈身穿灰色短版上衣和綁帶熱褲，並開心分享：「我自認我真的很會淘，淘到的絕對是材質好，又便宜、又沒有味道的。要不拍支影片來開箱+分享淘攻略？」只見蕾菈擺出性感姿勢、眼神嫵媚地看著鏡頭，蕾菈一扭身就更顯她火辣的S身材曲線，但視線往下一看，蕾菈的褲子實在太短，拍照的邪惡視角讓她的白嫩蜜桃臀全外洩，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

蕾菈褲子太短，邪惡視角讓她的蜜桃臀全被看光。（圖／取材自蕾菈 Lyla臉書）

蕾菈辣照吸引啦啦隊女神巫苡萱大讚：「真美」，網友也留言「好漂亮」、「尬電（英文「God Damn」、有驚訝之意）好正」、「身材怎麼可以這麼好」，還釣出蕾菈親民回應：「我盡我最大努力拍美美了」，同時，蕾菈也謙虛表示，她是靠著運動習慣來維持身材。

其實蕾拉以好身材引發熱議已非首次，她日前就曬出辣穿黑Bra和小褲褲趴地照，頂著精緻妝容的蕾拉，眼神嫵媚地看著鏡頭，而拍照的邪惡視角不只讓她美背全都露，蕾菈的蜜桃翹臀更是被看光，辣照性感指數破表。