疫情嚴峻，花壇鄉農會今年為了推廣行銷花壇無毒茉莉花與相關附加產品，「茉莉夏舞茶 窨香好時節」一系列活動全部改採線上數位行銷，歡迎民眾踴躍上網即時互動。（謝瓊雲攝）

花壇鄉農會近年大力推廣無毒茉莉花與花茶產品，茉莉花壇夢想館不僅創造觀光人潮，年年更創造千萬銷售額，業績亮眼。（謝瓊雲攝）

花壇鄉農會近年大力推廣無毒茉莉花與花茶產品，茉莉花壇夢想館不僅創造觀光人潮，年年更創造千萬銷售額，業績亮眼。（謝瓊雲攝）

茉莉花開了！考量疫情嚴峻，花壇鄉農會今年改採網路線上數位行銷，宣傳無毒茉莉花茶「茉莉夏舞茶，窨香好時節」系列活動；除鼓勵民眾踴躍往夠挺花農，也透過網路策展模式，邀請民眾多多上線「跨螢幕」互動。

每年夏季5至8月是茉莉盛產時節，全台茉莉花有高達8成來自花壇鄉，尤其近年農會大力推廣契作種植無毒茉莉花，每台斤行情高達800元，透過「茉莉花壇夢想館」推廣提升觀光價值、品牌競爭力，每年都有上萬輛遊覽車載遊客到訪，賞花、品茶，創造千萬銷售額，業績亮眼。

彰化縣長王惠美24日在農業處長邱奕志陪同下，到夢想館內，與農會總幹事顧碧琪及花壇鄉長顧勝敏等人聯袂行銷，歡迎民眾多多購買茉莉花產品，照顧花農也可以挺醫護。

王惠美表示，7月是茉莉花盛開的時節，農會很用心，因為防疫考量，改數位行銷，活動內容豐富，包括茉莉花隨堂考、下午茶創意喝法、挺醫護的滿額送贈品等，遠距邀請鄉親一起參與網路互動。

顧碧琪說，今年茉莉花節主題活動非常豐富，歡迎大家由官網或IG了解相關訊息，除了有買一送一的優惠外，花壇農會也針對本次活動提供摸彩品，邀請大家共襄盛舉，買福袋、顧花農、挺醫護，讓自己在防疫期間擁有小確幸。

顧碧琪表示，即日起至7月底，包含茉莉花知識隨堂考、茉莉創食藝競賽、茉莉福袋「 One For One」公益挺無毒茉莉、挺花農、挺醫護的三挺活動，及茉莉十大好物票選活動，歡迎民眾踴躍上「茉莉花壇夢想館」官網參與投票抽獎，豐富的茉莉花系列產品等你來拿。