教育部今(24)日召開線上記者會，宣布「紓困4.0精進加碼措施」，紓困對象除了納入建教生，「學校課程內」鐘點人員，如短期代理代課教師、特教助理員、社團教師、教學支援人員、公立學校（幼兒園）司機與隨車人員等也都新增並包含在內。

國教署署長彭富源表示，高中學校建教生因疫情而中止建教合作機構訓練，停止領取發生活津貼者，自5月18日至7月31日期間，依其中止訓練而停止領取生活津貼的月數，每人每月發給新台幣1萬元，其中止訓練未滿全月者，按中止訓練日數比率折算發給金額。初估相關人數約7800人，所需經費約1億元。

彭富源也提到，另針對高中以下學校及幼兒園「課程內」鐘點人員，包含未具本職短期代理代課教師、特殊教育助理人員、社團教師、教學支援人員及公立學校和幼兒園司機、隨車人員等，各校及幼兒園應依110年5月18日宣布停課前，原已排定5月19日至7月2日的授課節數，或已排有固定班表給付鐘點費薪資，教育部將通函各校及地方政府，編列預算支應，預估所需經費約共4.8億元，有近3.5萬人受惠。

至於高中以下學校與公立幼兒園未具本職人員，教育部指出，是在學習節數以外時間的「課後課外授課」，因學生停止到校上課，且未能線上授課，致鐘點費中斷等資格者，可領取自110年5月19日起至110年7月2日止原規畫授課節數，補助6成鐘點費。幼兒園教師助理員依勞動部所定每小時基本工資160元補貼，預估將挹注1.2億元預算，近3萬人受惠。

教育部也提到，學校委託辦理課後照顧班的法人、團體，也納入紓困對象，並於停課期間，由學校酌予減收行政費用。