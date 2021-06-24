37歲大陸相聲演員曹雲金本來是郭德綱旗下的弟子，2010年兩人鬧翻，6年後郭德綱宣布清理德雲社家譜，強調：「所謂的清理門戶，是為了給好人們一個交代」，曹雲金也發文反擊。今(24日)大陸媒體拍到曹雲金深夜摟一女出現街頭，女方不肯上車，他還狠甩女方丟進車裡，對此，曹雲金稍早已發文道歉。

曹雲金2001年起拜郭德綱為師，並開始學習表演相聲，過去他透露生活苦，從一間地下室搬到另一間地下室，2010年初德雲社演出，曹雲金突然沒有上台，引來外界質疑師徒關係生變，同年年底，曹雲金首度承認離開德雲社，指公司拿出新的合約要求續約，「我覺得其中有一些條文不妥，就沒簽。」

曹雲金深夜強帶一名女子上車。（圖／取自新浪娛樂）

2016年郭德綱進一步表示要清理門戶，他公開德雲社家譜揚言：「該清的清，該驅的驅」，又說：「另有曾用雲字名者二人，欺天滅祖悖逆人倫，逢難變節賣師求榮」，表示將曹雲金逐出師門。曹雲金則發長文控訴郭德綱七宗罪，包括藉拜師之名行賺錢之事、傳道授業因人而異、阻止徒弟個人發展、扣酬勞不給錢等。

曹雲金女友發文解釋兩人只是日常打鬧。（圖／翻攝自曹雲金、W尐涵微博）

今據《新浪娛樂》報導，八卦狗仔近日目擊曹雲金深夜帶美女回家，起初他想摸女方臉，對方就明顯看得出心情不好，之後兩人走到曹雲金車邊，曹雲金不顧女方意願疑似逼迫對方上車，女方朋友現身想解圍，曹雲金也不肯聽，叫司機快把車開走，影片曝光引來網友熱議，好奇兩人是男女朋友還是其他關係。

郭德綱曾是曹雲金的師父。（圖／翻攝自郭德綱微博）

今下午，微博網友「W尐涵」曬出和曹雲金合影，說自己就是影片裡的當事人，「跟曹雲金是戀人關係，當時就是日常打鬧，沒注意到被拍了，還成了『受害人』」，又說希望八卦媒體不要編故事，「請您別打著為我出頭的名義，做著傷害我的事」，曹雲金也轉發說：「嚴肅批評自己，看到視頻才發現是太粗魯了，以後一定注意分寸，這麼會編故事@攝像劉大錘接稿子寫段子嗎？」