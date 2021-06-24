成都現2台灣輸出個案 莊人祥：聯繫親友中 15:002021/06/24 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 成都驚現2例台灣輸出個案，莊人祥表示，目前在確認資料，聯繫親友。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 成都發現有2名台灣入境的民眾檢出新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，上午有收到陸方的通知，目前在確認資料，聯繫親友，進行進一步調查。 指揮官陳時中表示，對於境外檢出陽性個案需正向看待，國內的疫調也會進行，萬一有隱形傳播也能及早發現。 台灣企業六大風險 水電短缺持續惡化中 變種病毒來勢洶洶 台灣微解封落空 三級警戒續延二周 #新冠肺炎 #台灣輸出 #成都 #疫調 #親友 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 他憂Delta遲早侵台「應及早部署」 網搖頭嘆：只能心理準備 12:402021/06/24 生活 赴衛福部以專業解決疫調缺陷 柯文哲怨：出房門還是政治對政治 09:362021/06/24 政治 台中3人打完疫苗過世 累計達33人 16:172021/06/24 生活 防範新冠變種病毒 朱立倫：台灣應及早佈局國際二代疫苗 10:022021/06/24 政治 雙北批發市場 今起採陰才准進 04:102021/06/24 焦點要聞 北市連爆群聚感染 侯友宜：防疫是區域聯防 11:362021/06/24 生活 標普上調台灣經濟成長率 水電短缺首列風險因素 12:502021/06/24 財經 台灣深陷疫情泥沼 專家點名亞洲這2國最快復甦 10:412021/06/24 財經 中共建黨百年大會 上百台灣人受邀 04:102021/06/24 產業財經 高雄兩天確診暴增15例 藍營喊話：超前中央普篩 17:522021/06/24 政治 中市烘培工業者送點心致意 慰勞員警防疫護民 18:502021/06/24 寶島 生活熱門新聞 桃園確診增7例 疫調足跡經洗車場、郵局 - 生活 北市驚爆牙醫診所3確診！黃珊珊：接觸病患達100多人 - 生活 新竹縣今增5確診 足跡曝光孕婦照服員也染疫 - 生活 秘魯Lambda變種病毒來了？小黃司機確診 源頭是秘魯返台祖孫 - 生活 免試入學名額17.7萬 考生可上網查詢個人序位 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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