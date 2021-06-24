成都發現有2名台灣入境的民眾檢出新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，上午有收到陸方的通知，目前在確認資料，聯繫親友，進行進一步調查。

指揮官陳時中表示，對於境外檢出陽性個案需正向看待，國內的疫調也會進行，萬一有隱形傳播也能及早發現。