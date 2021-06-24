美國參議院6月8日表決通過《美國創新及競爭法》（US Innovation and Competition Act），用以提升美國半導體相關產業發展、強化5G無線通訊技術，元大5G ETF研究團隊指出，該案投資總額高達2500億美元，規模龐大，可見美國在發展半導體、5G新科技上的決心，隨著該案推進，勢必帶動相關產業鏈發展，對5G發展形成強而有力支撐，建議投資人可盡早布局、參與5G長期發展。

《美國創新及競爭法》以68對32票數於參議院通過，為少數共和黨與民主黨共同攜手合作通過的法案，多數黨領袖舒默也指出，這是對科學研究與科技創新的最大投資。顯示除了美國總統拜登外，參議會兩黨都積極推動美國5G科技與技術前進，希望在5G發展歷程上領先於其他國家。

該法案能獲得兩黨共識、以高票過關，與美國體認到在新科技的發展上，若無法擁有自己的研發、製造、生產等產業供應鏈，在發展上勢必受到他國「掣肘」，甚至導致美國在5G新科技的發展上處於劣勢，因此特別以高達2500億美元的資金規模，希望全力推動5G、半導體相關新科技發展，維持美國科技強國地位。

元大5G ETF研究團隊表示，從美國力拼5G前進的態度反應出，5G技術難以撼動的重要性與趨勢性，且在美國先行以法案鳴槍開跑後，其他國家勢必陸續加入，根據IHS Markit研究預估，包含日本、南韓、德國、法國、英國等國自2020年起用於5G相關建設或應用，每年投入金額也高達2600億美元，顯示各國政府競相發展5G，未來的產業競爭也將激烈，建議投資人選擇5G投資標的時，應選擇高度競爭力的國際5G知名企業，如美國的應用材料為全球最大的半導體設備商、德國英飛凌為全球最大的車用半導體廠、日本村田製造所為全球最大的被動元件廠。

台灣市場目前唯一一檔布局全球5G關鍵元件的5G ETF「元大未來關鍵科技（00876）」，其追蹤iSTOXX全球未來關鍵科技指數，成分股包含美國應用材料、美國高通、德國英飛凌、日本村田製造所等，皆為國際知名5G大廠，不僅可避免重押單一國家可能面臨的系統性風險外，更經得起5G供應鏈輪動，成分股布於全球，可於國際5G企業中挑選菁英中的菁英，就好比5G世界隊，除了自全球5G企業中網羅第一級選手，競爭力更為強勁，建議可把握修正分批進場，若有大幅修正亦可加碼買進。