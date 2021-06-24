近期大聯盟對投手是否有使用特殊物質加以審視，許多投手在上場前或中途都要經過大會檢查才能順利投球，目前洋基寇爾(Gerrit Cole)、國民薛爾瑟(Max Scherzer)、天使大谷翔平、道奇包爾(Trevor Bauer)、大都會狄葛朗(Jacob deGrom)、教士達比修有等強投都有被檢查。

而大會檢查通常著重在手套以及球的部份，並大略看過身上有無攜帶不明物體，昨天在場上就發生有趣一幕，運動家後援投手羅莫(​Sergio Romo)在接受檢查時非常「盡責」，他一遇到主審上前，二話不說把手套跟帽子扔在地上，接著迅速解開皮帶，更好笑的是他還把外褲脫了，讓網友全看傻眼。

Sergio Romo completely drops his pants as an umpire approaches him for a foreign substance check pic.twitter.com/fmALeyGSkU — Jomboy Media (@JomboyMedia) June 23 2021

想當然這樣的方式也順利通過檢查，畢竟大會並沒規定要將衣物脫去，只需要大概檢查皮帶，看來羅莫非常想證明自己的清白，而這一幕也被外國媒體放到推特上，引起網友大量關注，其中有人說：「越來越荒謬了」、「有些球員肯定很不爽」、「看得好尷尬」、「大谷會不會這樣做？」

而針對最後一個問句，大谷翔平今天給了解釋，他在受檢時不斷與裁判談笑風生，並只略微解開皮帶，並沒有比羅莫更脫序的行為發生，但或許大家比較想看大谷翔平脫褲子也說不定，畢竟大谷翔平在場上許多逗趣的表現都圈了無數粉絲。

話題帶回到羅莫，他本季代表運動家出賽還未拿過勝投，自責分率5.04，25局投球當中能送出24次三振。2008年他就進入大聯盟，是小有名氣的後援投手，剛開始加入巨人，後來轉到道奇、光芒、馬林魚、雙城、運動家等隊，生涯累積41勝34敗，有134次救援成功，自責分率是3.03。