苗栗縣24日新增COVID-19本土確診病例5例，其中4例為外籍移工，皆已於集中檢疫所採1人1室隔離14天，皆無公共活動史，現持續於集中檢疫所隔離。1案為本國籍案14454，6月23日凌晨發燒至醫院急診就醫，採檢確診，感染源釐清中，已匡列相關接觸者11名（含同住家人7人），已採檢PCR，採1人1室隔離中。

案14454為公館鄉49歲男性，今年4月台電退休員工，23日凌晨發燒至醫院急診就醫，採檢確診。他於7日曾前往公館郵局、中華電信公館服務中心、遠傳電信南苗中正直營門市、鶴岡郵局，15日曾去玉清宮戲棚下麵店，16日曾去六六順五金行，17日曾到火炎山入口旁土地廟載山泉水。

另外，南投23日確診個案14356，為長期居住台中市，戶籍地在南投埔里，從事攤商生意，因疫情暫停營業，開始於鄰近縣市遊玩，經疫調，個案於苗栗縣公共場所足跡為16日晚間8時左右曾至頭屋的7-11購物。

縣長徐耀昌已在指示相關單位立即啟動疫調、採檢及清消等防疫工作，個案已隔離於集中檢疫所及專責醫院中，足跡公共場所已進行戶外清消，公共活動史已公告縣府網站。徐耀昌再次呼籲鄉親，請待在家中，盡量別外出，避免跨縣市移動，落實防疫新生活，共同守護苗栗防疫安全。