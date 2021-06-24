不少民眾近期向桃園市農業局反映，網傳台灣各縣市蝦子發現十足目虹彩病毒，呼籲民眾近期勿食用蝦子，農業局回應，桃園目前沒有蝦子繁殖場及飼養場，且經調查發現，十足目虹彩病毒只會對蝦及螯蝦有所危害，因此民眾不必太擔心，也沒有不能吃蝦子一事。

農業局表示，行政院農委會於5月8日至21日主動監測白蝦、泰國蝦及螯蝦共計103場，發現其中1場螯蝦確診為感染十足目虹彩病毒，由於該案為台灣螯蝦有檢出該病毒的首例，農委會立即啟動螯蝦全面監測，截至6月17日止，全台檢出12場螯蝦、3場白蝦及1場草蝦為十足目虹彩病毒陽性，針對陽性場，目前已全數進行銷毀。

農委會提到，桃園市原先有少數的蝦場，爾後因個人因素紛紛收場，因此目前桃園並無養蝦場，另十足目虹彩病毒非人畜共同傳染病，疫情主要侷限於螯蝦，感染螯蝦多呈現輕微或無症狀，為避免帶病原螯蝦危及主要養蝦產業，鼓勵業者轉養非感受性水產動物，同時由該水產試驗所與畜衛所共同輔導案例場業者的復養。

農委會說，根據台灣目前之研究，由於人類和甲殼類的分類地位差距相當遠，此病毒感染人類的可能性非常低，幾乎不可能傳染給人類，畜衛所也澄清，十足目虹彩病毒只會對「對蝦及螯蝦」有所危害，因這類動物屬於無脊椎動物，而人類為脊椎動物，沒有這項疑慮。故民眾對於蝦類感染十足目虹彩病毒可以不用過度恐慌。