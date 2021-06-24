武陵水蜜桃即將進入產季，過去於茶莊現場自售「供不應求」。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵桃園因猴害縮小栽培面積，目前剩1.1公頃，年產量1萬台斤左右。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場首創水蜜桃單顆認證QRcode，提供溯源品種及產銷履歷。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場首創水蜜桃單顆認證QRcode，提供溯源品種及產銷履歷。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場種植瀨戶內、武井、黃金桃、白鳳、中津白桃等10多品種水蜜桃。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場推出水蜜桃團購活動，以50盒為單位，每盒8、10粒裝，價格450至550元不等。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場水蜜桃即將成熟，因休園不開放遊客入園，園方主動出擊，推出團購活動，短短10天爆量1500盒。園方並首創水蜜桃單顆認證QRcode，提供溯源品種及產銷履歷，部分團購車趟更將出動國安局少將退休的場長方正親自押車，號稱「總統級高規格護送」不得延誤。

早年農政單位自日本引進水蜜桃於武陵農場試種，成功後，再推廣到大梨山地區擴大栽培，因此保留瀨戶內、武井、黃金桃、白鳳、中津白桃等10多品種。武陵蘋果、水蜜桃過去約有11公頃，因猴害縮小面積，桃園剩1.1公頃，年產量1萬台斤左右，產期6月底到8月初。

武陵水蜜桃即將進入產季，過去於茶莊現場自售「供不應求」，今年因疫情三級警戒而休園至7月12日，近2個月無遊客入園採購。園方緊急推出團購活動，以50盒為單位，每盒8、10粒裝，價格450至550元不等，首波開放大台北及宜蘭地區訂購，短短10天湧入1500盒訂單。

副場長胡發韜表示，每盒的果粒大小保證一致，但品種可能不太一樣，因此首創水蜜桃身分證，透過QRcode連結專屬網站介紹品種及風味，其中包括溯源管理及產銷履歷。每顆水蜜桃都有專屬標籤號碼，是國內首次運用在水蜜桃上，足見對消費者與環境保護的重視。

武陵水蜜桃團購每單至少50盒，揪團門檻相當高，仍獲上市企業及公家機關等大戶青睞，預計7月起出貨，部分車趟由國安局少將退休的場長方正親自押車，號稱「特勤規格護送」。未來將結合會員制，建立武陵鐵粉，並設計小遊戲與消費者互動，獎品包括武陵住宿券。