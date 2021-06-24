確診者足跡表。（新竹縣政府提供）

確診者足跡表。（新竹縣政府提供）

機構群聚關係圖。（新竹縣政府提供）

機構群聚關係圖。（新竹縣政府提供）

新竹縣確診個案關係圖。（新竹縣政府提供）

新竹縣疫情現況。（新竹縣政府提供）

新竹縣長楊文科24日說明縣內疫情狀況，其中竹東鎮某醫院新增2確診者、某長照機構再增2確診者，而宜蘭縣確診個案14333來新竹造訪的友人也同樣確診，確診者足跡遍布新竹縣、市，包含全聯、早餐店、超商等。

楊文科指出，竹東鎮的某長照機構增加2確診者，包含案14405為住民，在22日確診，原先住在長照機構，後移至另一個地方，他的CT值為35。案14402則為照服員，也是孕婦，因被派去支援，18日出現症狀、22日確診。截至24日止，該機構出現25名確診者。

另外，竹東鎮某醫院則有2確診者，案14403為住民、案14404為照服員，案14404與先前確診者14353在6日至12日間，共同照顧案14403，12日後則由案14353單獨照顧，而案14404則在隔離時期確診。該院累積至今，疫有5名確診者。

最後一個個案為案14458，為居住在竹北市的40多歲女性，23日由宜蘭縣政府通報的案14333匡列的接觸者，23日採檢也確診。

楊文科表示，已經匡列44名接觸者，分別隔離、自主健康管理等，疫調足跡包含新竹市的忠孝路大潤發賣場、竹光路文雅郵局、北區北大路米其林馳加汽車服務中心」等3處；新竹縣則有竹東鎮中正路美芝城早餐店、竹北市的勝利六街全聯福利中心、勝利五街真善美連鎖藥妝店、莊敬北路統一超商、莊敬三路萊爾富超商、莊敬六街東東平價水果店等6處。

新竹縣政府衛生局23日起也對人力派遣公司所在的社區大樓稽查，當天快篩社區居民共283人均為陰性、24日晚間將再度篩檢，楊文科也表示，希望社區居民、附近民眾有疑慮皆可向竹東鎮衛生所報名，也呼籲在社區大樓內的移工配合篩檢，決不會遣送回國、法辦等。

楊文科也說，縣內還有563名照服員未完成快篩，25日前會完成。至於疫苗部分，新竹縣衛生局長殷東成表示，中央尚未撥放莫德納疫苗，5間合約醫院對於將臨盆的孕婦，可由醫師評估是否先預約接種。

楊文科也呼籲，希望醫療機構、長照機構，必須要根據CDC規定的指引加強保護，民眾若有與確診者足跡重疊，有症狀請盡速就醫。