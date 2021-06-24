繼國產高端疫苗解盲後，聯亞也傳出將在近期解盲。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，不管是聯亞或高端，我們都已經預採購，但預採購的精神不是緊急授權（EUA）一定要通過，EUA還是要依科學根據、審查標準來進行，我們對結果不做預判，由專家來評斷。

解隔離新標準「Ct值大於30」 指揮中心：重症須篩檢2次
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