聯亞疫苗將解盲 陳時中：EUA要根據2大標準進行 15:082021/06/24 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 聯亞生技明公布二期解盲時間，陳時中表示，是否通過緊急授權還是要依科學證據與審查標準來進行。（示意圖 資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼國產高端疫苗解盲後，聯亞也傳出將在近期解盲。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，不管是聯亞或高端，我們都已經預採購，但預採購的精神不是緊急授權（EUA）一定要通過，EUA還是要依科學根據、審查標準來進行，我們對結果不做預判，由專家來評斷。 解隔離新標準「Ct值大於30」 指揮中心：重症須篩檢2次 呂秀蓮抛2國際組織助台買5千萬劑疫苗 陳時中回應 #聯亞 #EUA #疫苗 #解盲 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中稱太多民間單位採購疫苗引發困擾 政院緩頰：專注推動專案 13:322021/06/24 政治 國產疫苗EUA審查委員傳大換血 高虹安籲：別用政治取代科學 11:302021/06/24 政治 防範新冠變種病毒 朱立倫：台灣應及早佈局國際二代疫苗 10:022021/06/24 政治 mRNA疫苗副作用疑致罕見心臟發炎 美FDA將加警語 12:102021/06/24 國際 變種病毒來勢洶洶 台灣微解封落空 三級警戒續延二周 04:102021/06/24 財經要聞 柯P談開放疫苗嗆「搞我就慢兩天打」 陳時中回應了 15:232021/06/24 生活 成都現2台灣輸出個案 莊人祥：聯繫親友中 15:002021/06/24 生活 陳時中坦承疫苗接種現緩打 宣布打太慢就會往下開 15:192021/06/24 生活 聯亞藥登錄興櫃第2天 股價300元一度創高超車高端 14:302021/06/24 財經 挺陳其邁 陳時中暗示：恩主公醫院未落實匡列風險病例 14:262021/06/24 生活 高端疫苗EUA審查前 傳半數審委遭換 她批蔡英文「硬化」了 09:422021/06/24 政治 生活熱門新聞 北市驚爆牙醫診所3確診！黃珊珊：接觸病患達100多人 - 生活 新竹縣今增5確診 足跡曝光孕婦照服員也染疫 - 生活 桃園確診增7例 疫調足跡經洗車場、郵局 - 生活 中小學延後至9／1開學 教育部曝原因 - 生活 免試入學名額17.7萬 考生可上網查詢個人序位 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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