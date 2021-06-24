新北市新店區民權路一處巷弄24日上午發生擄人案，警方到場時於現場發現2台被砸毀的車，並在車上尋獲空氣槍以及手機。（翻攝臉書社團《我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店》）

新北市新店區民權路一處巷弄24日上午發生擄人案，引起民眾關注。（臉書社團《我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店》）

新北市新店區今天上午9時許發生一起擄人案件，一名林姓男子（41歲）疑似與債務糾紛，開車行經遭民權路一處巷內時，遭10名惡煞持刀棍砸車，林男雖企圖逃逸，不料車輛卻開進死巷子，隨即與車內友人遭惡煞拉下車擄走，警方獲報到場，在現場尋獲瓦斯槍及開山刀，中午已帶回6名嫌犯，且已尋獲2名被害人，全案正依妨害自由等罪嫌偵辦。

新店分局指出，24日上午9時許接獲民眾通報，指稱民權路42巷附近有民眾砸車且持槍的情事，獲報後立即派員前往，員警到場時見2輛被砸毀的車輛，又現場發現開山刀一把及多處血跡，此外還有2輛自小客車分別沿往民族路及復興路方向逃逸，據現場民眾表示，有多人下車砸車並帶走1人。

警方比對路口監視器後，確認約10名涉嫌人分別駕駛3輛自小客車於上述時、地攔截被害人，並持棍棒及西瓜刀砸車，並帶走2名車內被害人，且衝突過程中造成2車多處毀損，無法再行駕駛，惡煞的車內遺留瓦斯空氣槍1把、手機3支；被害人車上發現疑似遭押走之人之身分證件。

案發過程也在鄰里間傳開，有民眾將案發過程上傳至地方臉書社團討論，不少民眾說，有在地板上看到血跡，地面散落一地碎玻璃，引起一陣討論。

警方指出，事發在嫌犯遺留於現場的白色BMW轎車上，查獲一把空氣槍和3支手機，經調閱相關監視器，已逮捕6名嫌犯，另2名被害人也尋獲，全案將依妨害自由、毀損等罪嫌偵辦。現正擴大偵辦中。