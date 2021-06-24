美國職籃NBA季後賽如今進入了四強的階段，亞特蘭大老鷹將與密爾瓦基公鹿競爭東區冠軍的頭銜、洛杉磯快艇以及鳳凰城太陽角逐西區冠軍的封號，西區的部分目前已經率先進行兩場賽事，暫時由太陽在主場以2:0取得系列賽領先優勢，台灣時間6/25星期五上午09:00兩軍將來到洛杉磯的快艇主場進行系列賽第三戰，前兩輪快艇都是從0:2落後開始急起直追，最後逆轉戰局分別擊敗獨行俠以及爵士，西區冠軍快艇是否有機會再次創造奇蹟呢？

洛杉磯快艇是一支攻守全面的隊伍，例行賽三分球命中率高達41.1%是全聯盟30之隊伍之中唯一突破四成的球隊，季後賽依舊維持神準的40.2%，三分外線多點開花的模式讓對手難以針對個別重點嚴加看防。防守也是快艇的拿手好戲，陣中堪稱『防守大鎖』的有拼命三郎貝佛利(Patrick Beverley)、無懼身體碰撞的喬治(Paul George)、體能與反應出眾的巴頓(Nicolas Batum)以及身材厚實又敏捷的莫里斯(Marcus Morris Sr.)，他們讓快艇例行賽場均失分僅107.8分(全聯盟第4)西區僅次於湖人以及爵士。

鳳凰城太陽是全聯盟進攻最『合理』的球隊之一，他們擅於讓球在場上四處傳導並找到合適出手的機會，季後賽場均25.2次助攻聯盟第一、整體命中率49.0%聯盟第二，這兩項數據顯現了他們出色的進攻。太陽的防守能力也不遑多讓，陣中球員在防守端清楚的溝通、靈活的補防與準確的預判，讓對手季後賽整體命中率僅42.7%全聯盟最低、季後賽場均失分102.1也傲視聯盟。太陽本季季後賽在台灣運彩的大小分玩法中，出現小分的比率高達67%，是太陽優秀防守的成果。

週五之戰快艇若是再輸一場就被聽牌，無路可退、破釜沉舟的心境再加上主場優勢，即便面對更為出色的太陽，快艇還是很有機會在第三場搶下勝利。另外推薦喜歡運彩的朋友們大小玩法的『小分』選項，雙方不僅防守出色，快艇與太陽PACE(平均48分鐘攻守回合數)都低、進攻籃板都偏弱、場均對手罰球命中數都少…等數據不約而同地透露著濃厚的小分氣息，值得玩家們參考。