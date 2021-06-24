行政院會今（24）日拍板紓困4.0精進方案，院長蘇貞昌表示，此次根據資格認定放寬、補助人數及額度加碼、新增個人及營業場所補助、電費及租金減免等4個面向規畫加碼，請各部會本於同理心，早日將相關補貼及作業發放到受困民眾或企業，協助共度難關。

蘇貞昌表示，此次因疫情嚴峻，受衝擊民眾、企業眾多，各部會努力善盡各種方法，以去年紓困經驗提出相關經進改善作為，感謝所有部會主動檢視各面向，並善用線上、數位等科技方式提升效率，盡快盡速協助需要紓困幫助的民眾或企業。

蘇貞昌指出，截至23日個人紓困已有664萬人受惠，產業部分則已受理逾4.45萬家，企業及個人貸款新增核貸達1623億元。其中，首次開辦的孩童家庭防疫補貼估有250萬名符合資格，15日起來一周已發放222.8萬人。

不過，蘇貞昌坦言，民眾對於紓困4.0方案仍有不盡滿意之處，經參酌各界及立法院審議時提出的指教，決議廣納建議進一步提出紓困4.0精進方案，包括對自營業者及勞工紓困貸款所得認定基準放寬、新增補助有投保的打工族，增加新創、演藝團體紓困貸款。

蘇貞昌指出，勞工紓困貸款目前已收件達117萬、超出原先預估的50萬名額，行政院決議從寬、從速審核，若117萬件均符合條件，通過者均給予核貸。而為減輕國人負擔，6月民生電價緩調、受疫情影響的商業服務業及農業電費亦予以減收，估有高達1095萬戶受惠。

蘇貞昌表示，過程中也看到很多新的同理心構想，如擁有永居權的非本國籍人士，亦可能遭遇相同困難，因此增納紓困對象範圍，給予相同待遇。請各部會同理心，早日將相關補貼、作業發放給受困民眾或企業，共同努力來走出困境。