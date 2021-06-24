疫情衝擊，多起居家隔離猝死者發生「快樂缺氧」情況，使得目前市場血氧機一機難求，也使得具有血氧偵測功能的穿戴也成為熱銷商品，小米今(24)日宣布，支援血氧飽和度追蹤的小米手環6將於7月1日正式開賣，由於先前市場期待度就很高，預期將掀起一陣更勝過往的搶購熱潮。

「小米手環」自2014年推出七年以來，在全球出貨超過1.2億條，持續將創新功能帶入智慧手環，讓智慧手環逐漸成為用戶生活中不可或缺的隨身健康裝置，小米手環6自今年三月發表後，開賣不到一個月即創下全球破百萬出貨量，小米台灣於今日宣布，小米手環6將於7月1日正式開賣，小米手環6配備1.56吋AMOLED大螢幕，支援血氧飽和度追蹤、24小時心律監測、睡眠監測等功能，時時為用戶管理健康數據；內建高達30種運動模式，為用戶檢測運動成效，做好健康管理，並提供高達60多種個性錶盤及多色專屬錶帶。

小米手環6內建PPG生物感應器，除了可進行24小時智慧型心率監測，在運動或休息時掌控心率起伏變化，更新增SpO2血氧飽和度追蹤功能，讓用戶在運動後可透過觀察血氧、心率等數據，有效評估運動成效；同時，睡眠監測功能可追蹤用戶夜間的血氧飽和度、心率變化及呼吸狀況，透過精確記錄睡眠時間長度、深層及淺層睡眠與 REM 快速動眼期睡眠等數據，有效分析睡眠品質，幫助用戶培養規律睡眠的好習慣。

小米手環6擁有1.56吋AMOLED大螢幕，相較於小米手環5顯示面積提升50%，更有媲美智慧型手機的326 ppi解析度，小米手環6搭載磁吸式充電功能，一碰即充無須拆裝錶帶，輕鬆充電保持電池續航力；在省電模式下可連續使用19天，正常模式下可連續使用14天，高耗電應用下可連續使用5天，免去時時充電的麻煩。