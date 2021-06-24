有鑑於疫情尚未完全控制住，業界鼓勵創新的徵件活動也紛紛延期收件，盼不要因為疫情阻礙創意的發想，三星Solve for Tomorrow「新思維，心技術，共創星未來」創意提案競賽特別宣布將報名徵件時間延長兩周至7月13日，聯發科(2454)第四屆「智在家鄉」數位社會創新競賽徵件也延長至7月1日、入圍名單也延後至8月18日正式公布。

三星第二屆Solve for Tomorrow「新思維，心技術，共創星未來」創意提案競賽，於五月底正式開跑後吸引不少高中職五專學子關注，徵件熱烈進行中，然而，近日由於台灣疫情嚴峻，防疫警戒下許多暑期課程、學校活動接連取消，對學生的學習機會產生衝擊，為此，台灣三星特別宣布將報名徵件時間延長兩周至7月13日，以鼓勵年輕學子於暑假期間停課不停學。透過關心在地的永續議題、發想結合科技的創意解決方案，提案學生不僅可培養面對未來世界的創新思維能力、有機會贏得高額獎金與獎品，更可於非常時期為台灣社會帶來正面力量。

台灣三星在避免群聚與減少外出的前提下，Solve for Tomorrow競賽報名與繳件將全面以線上方式進行，同時也簡化報名程序，參賽隊伍可先至官網下載報名表，填寫完成並以電子簽名或拍照上傳的方式繳交，更釋出能協助老師與學生快速了解競賽內容與報名方式的競賽懶人包，鼓勵有熱情改變社會的年輕學子相揪組隊，透過競賽將腦中的好點子結合科技。

不只是三星，聯發科日前也宣布，為因應目前疫情特殊情況，聯發科第四屆「智在家鄉」數位社會創新競賽徵件，收件截止日將延長至7月1日，入圍名單也延後至8月18日正式公布，聯發科第四屆「智在家鄉」數位社會創新競賽自3月24日起公開徵件，聯發科第四屆智在家鄉徵件不僅看到大眾破除疫情限制下的發揮，在議題發想上更加貼近社會，董事長蔡明介表示，要做出創新，與既有模式有區隔與不同時，一定會遇到各種挑戰與風險，他也分享克服困難時的心法，從事情的根本出發，針對各種想要解決的問題Open heart，並且用Open mind的創意來實踐，以開放的心胸與不同的人交流，接受各種建議及想法，並且於錯誤中學習，將過程中的經驗化作最有價值的養份，不輕易放棄，所創造出的不同火花將化作最激勵人心的力量，帶動社會改變。