訊連(5203)與日本CAC合作開發的健康檢測解決方案，獲三井物產全球物流公司（MGL）採用，導入FaceMe AI人臉辨識引擎開發健康監測安控解決方案，提供人臉辨識及體溫量測應用。

為了避免COVID-19病毒的傳播及管理員工的健康狀況，MGL於位在橫濱市的本牧第一流通中心安裝由CAC開發、採用FaceMe技術的健康監測解決方案。

該方案主要安裝於員工於工作及休息時間會經過的主要出入口，進行200～300名員工的體溫量測，並透過人臉辨識辨別身分、及記錄量測時間。除了提升健康監控的效率外，也可有效進行員工的健康管理。

CAC設計的解決方案係透過FLIR熱感攝影機取得溫度資訊來進行體溫量測，透過人臉辨識的整合，可準確定位受測者額頭位置，量測其額溫，避免造成如手持熱飲時造成的誤報。而於偵測到體溫異常時，會透過電子郵件通知相關管理員。

MGL表示，此套解決方案以非接觸式的方式，有效透過人臉識別員工身分、量測體溫，並於偵測體溫異常時快速回應。早期發現有發燒或身體不適的員工，降低工作場所集體感染風險。